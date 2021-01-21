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Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T05:24
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россия
ситуация на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну.Видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран, было ранее опубликовано в TikTok. Так, из пары Россия — США и Россия — Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: "Россия". Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше, осталось за кадром.На ролик обратил внимание украинский офицер Анатолий Штефан, написавший "Вот тебе и патриотическое воспитание" и назвавший поступок девушки постыдным. Возмутило видео и других украинских радикалов, которые также обратили внимание, что оно было снято на Майдане.В ответе в инстаграме девушка назвала Штефана "позором украинской армии", который "воюет с мирным населением" и хочет "хайпа". Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. "Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", — добавила блогерша.Также di.rubens обвинила украинского военного в травле. Сам Штефан назвал ответ блогерши "нонсенсом" и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok.
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россия, ситуация на украине, украина, в мире

Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию

05:24 21.01.2021 (обновлено: 11:40 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМайдан Независимости в Киеве
Майдан Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну.
Видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран, было ранее опубликовано в TikTok. Так, из пары Россия — США и Россия — Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: "Россия". Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше, осталось за кадром.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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На ролик обратил внимание украинский офицер Анатолий Штефан, написавший "Вот тебе и патриотическое воспитание" и назвавший поступок девушки постыдным. Возмутило видео и других украинских радикалов, которые также обратили внимание, что оно было снято на Майдане.
В ответе в инстаграме девушка назвала Штефана "позором украинской армии", который "воюет с мирным населением" и хочет "хайпа". Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. "Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", — добавила блогерша.
Также di.rubens обвинила украинского военного в травле.
Сам Штефан назвал ответ блогерши "нонсенсом" и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok.
 
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