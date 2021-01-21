https://ria.ru/20210121/konflikt-1593940972.html

Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию

Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию

Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T05:24

2021-01-21T05:24

2021-01-21T11:40

россия

ситуация на украине

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569207481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b744f1719a5b4fe907669dfa51f54d8.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну.Видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран, было ранее опубликовано в TikTok. Так, из пары Россия — США и Россия — Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: "Россия". Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше, осталось за кадром.На ролик обратил внимание украинский офицер Анатолий Штефан, написавший "Вот тебе и патриотическое воспитание" и назвавший поступок девушки постыдным. Возмутило видео и других украинских радикалов, которые также обратили внимание, что оно было снято на Майдане.В ответе в инстаграме девушка назвала Штефана "позором украинской армии", который "воюет с мирным населением" и хочет "хайпа". Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. "Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", — добавила блогерша.Также di.rubens обвинила украинского военного в травле. Сам Штефан назвал ответ блогерши "нонсенсом" и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok.

https://ria.ru/20201224/prioritet-1590781421.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, украина, в мире