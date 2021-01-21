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В Минтруде рассказали о ситуации с новогодними выплатами на детей
В Минтруде рассказали о ситуации с новогодними выплатами на детей
Выплаты в 5 тысяч рублей к Новому году перечислены на 13,7 миллиона детей, на эти цели направлено более 68 миллиардов рублей, заявил замминистра труда и... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:50
2021-01-21T12:50
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
андрей пудов
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Выплаты в 5 тысяч рублей к Новому году перечислены на 13,7 миллиона детей, на эти цели направлено более 68 миллиардов рублей, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.По его словам, выплаты по 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет были перечислены на 5 миллионов детей, на это пошло более 70 миллиардов рублей. Также по 10 тысяч рублей были выплачены на детей от 3 до 16 лет, выплатой охвачены 23,5 миллиона детей, на это пошло 234 миллиарда рублей. Еще одной выплатой по 10 тыс на детей от 0 до 16 были охвачены 27,6 миллиона человек, затраты составили 276 миллиардов рублей."Последняя выплата 5 тысяч рублей для детей до 7 лет - 13,7 миллиона детей такие выплаты получили, более 68 миллиардов рублей (направлено) ", - заявил Пудов на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.Более 1,2 миллиона сертификатов на материнский капитал уже выданы без заявлений, рассказал Пудов. "Также важная составляющая с широким охватом, а именно 540 тысяч нуждающихся, это вдвое увеличено пособие для мам, не работавших на момент выхода в декрет", - добавил замминистра. -0-
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), андрей пудов, совет федерации рф, общество

В Минтруде рассказали о ситуации с новогодними выплатами на детей

12:50 21.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Выплаты в 5 тысяч рублей к Новому году перечислены на 13,7 миллиона детей, на эти цели направлено более 68 миллиардов рублей, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
По его словам, выплаты по 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет были перечислены на 5 миллионов детей, на это пошло более 70 миллиардов рублей. Также по 10 тысяч рублей были выплачены на детей от 3 до 16 лет, выплатой охвачены 23,5 миллиона детей, на это пошло 234 миллиарда рублей. Еще одной выплатой по 10 тыс на детей от 0 до 16 были охвачены 27,6 миллиона человек, затраты составили 276 миллиардов рублей.
"Последняя выплата 5 тысяч рублей для детей до 7 лет - 13,7 миллиона детей такие выплаты получили, более 68 миллиардов рублей (направлено) ", - заявил Пудов на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Более 1,2 миллиона сертификатов на материнский капитал уже выданы без заявлений, рассказал Пудов. "Также важная составляющая с широким охватом, а именно 540 тысяч нуждающихся, это вдвое увеличено пособие для мам, не работавших на момент выхода в декрет", - добавил замминистра. -0-
Банкомат - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
10 декабря 2018, 15:43
Роструд пояснил порядок выплаты новогодних премий
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Андрей ПудовСовет Федерации РФОбщество
 
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