https://ria.ru/20210121/boeviki-1594048505.html

"Они там не первый год": что вооруженные украинцы делают на Кавказе

"Они там не первый год": что вооруженные украинцы делают на Кавказе

После разгрома в Чечне очередного вооруженного бандформирования выяснилось, что в его рядах действовали наемники с Украины. Это не первый такой случай... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T18:08

2021-01-21T18:08

2021-01-21T18:33

россия

вторая чеченская война (1999-2009)

первая чеченская война (1994-1996)

вооруженный конфликт в южной осетии (2008)

украина

безопасность

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. После разгрома в Чечне очередного вооруженного бандформирования выяснилось, что в его рядах действовали наемники с Украины. Это не первый такой случай. Украинские "солдаты удачи" воевали против российских войск и в 1990-х, и в 2000-х, участвуя практически во всех конфликтах постсоветского пространства. РИА Новости рассказывает о некоторых эпизодах."Пощады не ждут"Спецоперация по ликвидации пятерых вооруженных бандитов в Ачхой-Мартановском районе Чечни успешно завершилась в четверг. Боевики долгое время скрывались в горно-лесистой местности, где они обустроили себе лагерь.В пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) России сообщили, что руководил бандформированием Аслан Бютукаев, причастный к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011-м. Тогда подрыв террориста-смертника унес жизни 37 человек.По информации НАК, в течение прошлого года силовики провели несколько спецопераций против банды Бютукаева, нейтрализовав 16 ее участников. Как подчеркнули в ведомстве, некоторые приехали воевать на Кавказ с Украины. За деньги.Известно, что украинские граждане принимали активное участие в боевых действиях против российских войск и спецслужб еще с 1990-х: в Приднестровье, Южной Осетии, во время обеих чеченских кампаний и даже в ходе операции по принуждению Грузии к миру. Чаще всего это националисты — из боевой организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО)*.По воспоминаниям генерал-полковника Геннадия Трошева, командовавшего группировкой федеральных сил на Северном Кавказе, в декабре 1999-го в Грозном было около 300 наемников с Украины. Их главный мотив — ненависть ко всему русскому."И пощады от "федералов" наши ближайшие соседи и братья по крови не ждут, — писал военачальник в своих мемуарах. — Потому и сражаются отчаянно. В плен, как правило, не сдаются. Во-первых, юридически они не подпадают под амнистию (как граждане другой страны). Во-вторых, всякий наемник, по идее, лишен моральных принципов, поскольку воюет только за деньги. Романтика и жажда приключений здесь не в счет. Хлопцы с Украины, в отличие от чеченцев, не могут сказать, что защищают свою землю и свои семьи, суверенитет своей республики и честь горцев (при всей сомнительности данных аргументов). Не могут они, христиане, отстаивать исламские ценности перед "агрессией православия", что является идеологической базой ваххабитов".Предательство "братьев по вере и по крови", как указывал Трошев, возмущало российских военных. Тем более что в федеральной армии служили выходцы с Украины — и солдаты, и офицеры, и генералы.Бывший командир отряда спецназначения "Витязь" внутренних войск МВД Александр Никишин рассказал РИА Новости, что сталкивался с наемниками в январе 1996-го, когда боевики захватили село Первомайское в Дагестане. В том бою уничтожили десятки террористов-иностранцев."Утром насчитали более 60 трупов, — говорит ветеран. — В основном это были наемники: арабы, украинцы и чернокожие из разных стран. Очень подготовленные, как материально, так и тактически. Самый настоящий международный терроризм. Полевые командиры проходили обучение в тех же советских военных училищах, что и мы, а у наемников был богатый боевой опыт"."Официальные" террористыПосле возвращения из "командировок" на Кавказ многие наемники вполне комфортно устроились на Украине. И даже занимали высокие должности в государственных органах и политических партиях. Например, в России в 2017-м возбудили уголовное дело против бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. По данным Следственного комитета, в 1994-1995 годах он примкнул к одному из чеченских бандформирований и воевал против федеральных войск.Следователи доказали, что Яценюк участвовал как минимум в двух боестолкновениях: 31 декабря 1994-го на площади Минутка в Грозном и феврале 1995-го. Более того, он причастен к пыткам и расстрелам пленных в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995-го. Яценюка также наградили высшей наградой Джохара Дудаева "Честь нации" за убийство российских военнослужащих.Ессентукский городской суд заочно арестовал экс-премьера. В феврале 2017-го Яценюка объявили в международный розыск. Россия даже обращалась в Интерпол, однако там отменили разыскной циркуляр.В 2014-м все узнали о "подвигах" другого известного украинского националиста — Александра Музычко, или Сашко Белого. Он зверски пытал пленных военнослужащих федеральных сил, после чего убивал их. Музычко лично расправился не менее чем с 20 солдатами и офицерами. Причем с особой жестокостью. Его объявили в международный розыск, но до ареста он не дожил. В марте 2014-го его застрелили в Ровно в ходе спецоперации украинских силовиков.Некоторых наемников все же удалось задержать и судить на территории России. Так, в 2016-м Верховный суд Чечни приговорил к длительным срокам заключения двух активных членов бандформирований. Граждане Украины Николай Карпюк и Станислав Клых отправились в колонию строгого режима на 22,5 и 20 лет соответственно. В первую чеченскую они примкнули к вооруженным группам Аслана Масхадова и Шамиля Басаева, убивали мирных жителей, военнослужащих и силовиков.Следствие установило, что в боестолкновениях с федеральными силами на территории президентского дворца, площади Минутка и железнодорожного вокзала Грозного они убили не менее 30 солдат и офицеров и ранили более десятка.Август восьмогоКиев никогда официально не признавал участие своих наемников и военных специалистов в боестолкновениях с российскими военнослужащими, в частности, в августе 2008-го, когда Грузия напала на Южную Осетию.Однако в 2016-м бывший президент Грузии признался, что Киев поставлял средства ПВО, в том числе системы "Бук" и "Оса", а грузинские военные проходили подготовку на Украине."Если бы не было помощи Украины, грузинское государство тогда бы не выстояло. <…> Причина, по которой мы спаслись, основная — это помощь Украины, <…> потому что на Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам дала ПВО, которое было критически важным в первые дни вторжения, потому что они (россияне. — Прим. ред.) не смогли получить критическое преимущество в первые дни. <…> Украина нам дала системы "Бук" и "Оса" и несколько боекомплектов к каждой системе. Благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков", — сказал Саакашвили на брифинге, посвященном годовщине конфликта.По словам начальника войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск генерал-майора Михаила Круша, есть неопровержимые доказательства того, что во всех расчетах средств ПВО, поставленных Киевом и участвовавших в боевых действиях, находились граждане Украины — специалисты по боевому применению и эксплуатации комплексов "Бук-М1" и "Оса".Не обошлось в Южной Осетии и без националистов. В рамках уголовного дела по обвинению в геноциде и массовых убийствах российских граждан выяснили, что в этом тоже участвовали члены УНА-УНСО*. На стороне грузинских формирований воевали не менее двухсот наемников, причем против российских войск действовали солдаты и офицеры регулярных воинских подразделений Минобороны Украины.Кроме того, есть свидетельства того, что украинские наемники переодевались в форму российской армии с целью ввести в заблуждение местных жителей и мировую общественность. Разыгрывали целые спектакли, монтировали фото- и видеокадры о якобы насилии и мародерстве со стороны российских солдат.*Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20191231/1562785519.html

https://ria.ru/20200924/ukraina-ucheniya-1577669473.html

https://ria.ru/20180808/1526008783.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вторая чеченская война (1999-2009), первая чеченская война (1994-1996), вооруженный конфликт в южной осетии (2008), украина, безопасность