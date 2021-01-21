https://ria.ru/20210121/bayden-1594079884.html

Байден исключил "перезагрузку" отношений с Россией, пишут СМИ

Байден исключил "перезагрузку" отношений с Россией, пишут СМИ

Президент США Джо Байден исключает "перезагрузку" двусторонних отношений с Россией, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T21:18

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден исключает "перезагрузку" двусторонних отношений с Россией, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники."Работая с Россией, мы будем также стараться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - приводит газета слова высокопоставленного американского чиновника.Отмечается, что администрация Байдена готовится к новым мерам против России в ожидании недавно запрошенной оценки разведки о ее последних действиях. По данным газеты, Байден на этой неделе поручит директору нацразведки предоставить ему полный отчет по России, в том числе по якобы вмешательству России в выборы в 2020 году, использованию химического оружия против Алексея Навального, вознаграждениям за нападения на американских солдат в Афганистане, декабрьским массовым кибератакам на федеральные ведомства США.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на свои предложения по отношениям Москвы и Вашингтона, мяч сейчас на стороне США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/bayden-1594038735.html

https://ria.ru/20210121/bayden-1593951502.html

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вашингтон (город)

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россия, мария захарова, алексей навальный, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире