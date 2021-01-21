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Байден исключил "перезагрузку" отношений с Россией, пишут СМИ
Байден исключил "перезагрузку" отношений с Россией, пишут СМИ
Президент США Джо Байден исключает "перезагрузку" двусторонних отношений с Россией, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T21:18
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россия
мария захарова
алексей навальный
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден исключает "перезагрузку" двусторонних отношений с Россией, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники."Работая с Россией, мы будем также стараться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - приводит газета слова высокопоставленного американского чиновника.Отмечается, что администрация Байдена готовится к новым мерам против России в ожидании недавно запрошенной оценки разведки о ее последних действиях. По данным газеты, Байден на этой неделе поручит директору нацразведки предоставить ему полный отчет по России, в том числе по якобы вмешательству России в выборы в 2020 году, использованию химического оружия против Алексея Навального, вознаграждениям за нападения на американских солдат в Афганистане, декабрьским массовым кибератакам на федеральные ведомства США.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на свои предложения по отношениям Москвы и Вашингтона, мяч сейчас на стороне США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/bayden-1594038735.html
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россия, мария захарова, алексей навальный, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Байден исключил "перезагрузку" отношений с Россией, пишут СМИ

21:18 21.01.2021
 
© REUTERS / Patrick SemanskyДжо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Patrick Semansky
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден исключает "перезагрузку" двусторонних отношений с Россией, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Работая с Россией, мы будем также стараться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - приводит газета слова высокопоставленного американского чиновника.
Президент США Джо Байден в Мемориале Линкольна после инаугурации в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 16:57
"Санкции не сработали". Байдену предложили сменить курс по России
Отмечается, что администрация Байдена готовится к новым мерам против России в ожидании недавно запрошенной оценки разведки о ее последних действиях. По данным газеты, Байден на этой неделе поручит директору нацразведки предоставить ему полный отчет по России, в том числе по якобы вмешательству России в выборы в 2020 году, использованию химического оружия против Алексея Навального, вознаграждениям за нападения на американских солдат в Афганистане, декабрьским массовым кибератакам на федеральные ведомства США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на свои предложения по отношениям Москвы и Вашингтона, мяч сейчас на стороне США.
Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл во время присяги - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 09:12
Байден будет вести переговоры с Россией с позиции силы, считает эксперт
 
РоссияМария ЗахароваАлексей НавальныйДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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