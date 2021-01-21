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https://ria.ru/20210121/affleck-1593844875.html
Папарацци сфотографировали изможденного Бена Аффлека возле ворот его дома
Папарацци сфотографировали изможденного Бена Аффлека возле ворот его дома
Папарацци впервые заметили Бена Аффлека после расставания с актрисой Аной де Армас, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T00:43
2021-01-21T12:56
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звезды
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ана де армас
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Папарацци впервые заметили Бена Аффлека после расставания с актрисой Аной де Армас, сообщает Daily Mail. Актера сфотографировали, когда он вышел к воротам своего дома в Брентвуде (Англия), чтобы принять доставку еды.На снимке лицо актера с впавшими щеками выглядит изможденным. Обладатель "Оскара" также заметно похудел.За день до появления этого снимка стало известно, что Бен Аффлек и Ана де Армас расстались после почти года совместной жизни. Несмотря на то, что источники утверждали, что расставание было мирным, сообщалось, что красотка кубинского происхождения бросила Аффлека по телефону.Сразу после информации о расставании возле дома Аффлека заметили двоих людей в защитных масках. Они выбрасывали в мусорный бак картонную фигуру Аны в натуральную величину.Ранее издание People сообщило, что актер "расстроен из-за расставания" и "действительно хотел, чтобы их отношения продолжались".Аффлек и Армас познакомились в конце 2019 года на съемках эротического триллера "Глубокие воды". После того, как фильм отсняли, пара вместе уехала в отпуск на Кубу.
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развод, знаменитости, звезды, ана де армас, бен аффлек

Папарацци сфотографировали изможденного Бена Аффлека возле ворот его дома

00:43 21.01.2021 (обновлено: 12:56 21.01.2021)
 
© AFP 2020 / KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICAБен Аффлек
Бен Аффлек - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AFP 2020 / KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Папарацци впервые заметили Бена Аффлека после расставания с актрисой Аной де Армас, сообщает Daily Mail.
Актера сфотографировали, когда он вышел к воротам своего дома в Брентвуде (Англия), чтобы принять доставку еды.
На снимке лицо актера с впавшими щеками выглядит изможденным. Обладатель "Оскара" также заметно похудел.

"Обычно у Бена было круглое мальчишеское лицо. Но теперь его скулы выступают над растрепанной бородой, а под глазами заметны темные круги. То, что он похудел, было также заметно, когда он наклонялся, чтобы поднять четыре очень больших порции кофе со льдом и пакет с едой", — отметили в издании.

За день до появления этого снимка стало известно, что Бен Аффлек и Ана де Армас расстались после почти года совместной жизни. Несмотря на то, что источники утверждали, что расставание было мирным, сообщалось, что красотка кубинского происхождения бросила Аффлека по телефону.
Сразу после информации о расставании возле дома Аффлека заметили двоих людей в защитных масках. Они выбрасывали в мусорный бак картонную фигуру Аны в натуральную величину.
Ранее издание People сообщило, что актер "расстроен из-за расставания" и "действительно хотел, чтобы их отношения продолжались".
Аффлек и Армас познакомились в конце 2019 года на съемках эротического триллера "Глубокие воды". После того, как фильм отсняли, пара вместе уехала в отпуск на Кубу.
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