https://ria.ru/20210121/affleck-1593844875.html

Папарацци сфотографировали изможденного Бена Аффлека возле ворот его дома

Папарацци сфотографировали изможденного Бена Аффлека возле ворот его дома

Папарацци впервые заметили Бена Аффлека после расставания с актрисой Аной де Армас, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T00:43

2021-01-21T00:43

2021-01-21T12:56

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бен аффлек

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Папарацци впервые заметили Бена Аффлека после расставания с актрисой Аной де Армас, сообщает Daily Mail. Актера сфотографировали, когда он вышел к воротам своего дома в Брентвуде (Англия), чтобы принять доставку еды.На снимке лицо актера с впавшими щеками выглядит изможденным. Обладатель "Оскара" также заметно похудел.За день до появления этого снимка стало известно, что Бен Аффлек и Ана де Армас расстались после почти года совместной жизни. Несмотря на то, что источники утверждали, что расставание было мирным, сообщалось, что красотка кубинского происхождения бросила Аффлека по телефону.Сразу после информации о расставании возле дома Аффлека заметили двоих людей в защитных масках. Они выбрасывали в мусорный бак картонную фигуру Аны в натуральную величину.Ранее издание People сообщило, что актер "расстроен из-за расставания" и "действительно хотел, чтобы их отношения продолжались".Аффлек и Армас познакомились в конце 2019 года на съемках эротического триллера "Глубокие воды". После того, как фильм отсняли, пара вместе уехала в отпуск на Кубу.

https://ria.ru/20201022/annavintur-1581002649.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, знаменитости, звезды, ана де армас, бен аффлек