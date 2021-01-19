https://ria.ru/20210119/affleck-1593690077.html
Бен Аффлек и Ана де Армас расстались, пишут СМИ
Бен Аффлек и Ана де Армас расстались, пишут СМИ
Американский актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас, известная зрителям по главной роли в фильме "Достать ножи", расстались. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T19:22
2021-01-19T19:22
2021-01-19T19:22
ана де армас
дженнифер гарнер
куба
шоубиз
знаменитости
звезды
бен аффлек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593702133_0:0:2366:1331_1920x0_80_0_0_fbb8c4831e4b10de290d345f16560035.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас, известная зрителям по главной роли в фильме "Достать ножи", расстались.Как рассказал источник издания TMZ, инициатором разрыва стала Ана де Армас, но все прошло мирно: никто не держит друг на друга обиду. Почему эти отношения не сложились, пока точно неизвестно. По некоторым данным, актеры не сошлись во взглядах и планах на будущее.TMZ уточняет, что актеры были вместе почти год и прекрасно ладили. Они познакомились в конце 2019 года на съемках эротического триллера "Глубокие воды", и между ними сразу проскочила искра. После того, как фильм отсняли, пара уехала в отпуск на Кубу (родину Аны де Армас).Отношения развивались стремительно. Актеры почти сразу начали жить вместе, а позже голливудский актер даже познакомил подругу со своими детьми, которых воспитывает вместе с бывшей супругой Дженнифер Гарнер. Последний раз Аффлека и Армас видели вместе как пару в ноябре прошлого года.
https://ria.ru/20210117/romany-1591593028.html
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593702133_0:0:2366:1775_1920x0_80_0_0_4b9db1b30ca48edd03cfd54d4615f2c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ана де армас, дженнифер гарнер, куба, знаменитости, звезды, бен аффлек
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас, известная зрителям по главной роли в фильме "Достать ножи", расстались.
Как рассказал
источник издания TMZ, инициатором разрыва стала Ана де Армас, но все прошло мирно: никто не держит друг на друга обиду. Почему эти отношения не сложились, пока точно неизвестно. По некоторым данным, актеры не сошлись во взглядах и планах на будущее.
"Бен сейчас занимается воспитанием детей и карьерой. Он не убивается из-за расставания", — утверждает инсайдер.
TMZ уточняет, что актеры были вместе почти год и прекрасно ладили. Они познакомились в конце 2019 года на съемках эротического триллера "Глубокие воды", и между ними сразу проскочила искра. После того, как фильм отсняли, пара уехала в отпуск на Кубу (родину Аны де Армас).
Отношения развивались стремительно. Актеры почти сразу начали жить вместе, а позже голливудский актер даже познакомил подругу со своими детьми, которых воспитывает вместе с бывшей супругой Дженнифер Гарнер.
Последний раз Аффлека и Армас видели вместе как пару в ноябре прошлого года.