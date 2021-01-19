https://ria.ru/20210119/affleck-1593690077.html

Бен Аффлек и Ана де Армас расстались, пишут СМИ

Бен Аффлек и Ана де Армас расстались, пишут СМИ

Американский актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас, известная зрителям по главной роли в фильме "Достать ножи", расстались. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T19:22

2021-01-19T19:22

2021-01-19T19:22

ана де армас

дженнифер гарнер

куба

шоубиз

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звезды

бен аффлек

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас, известная зрителям по главной роли в фильме "Достать ножи", расстались.Как рассказал источник издания TMZ, инициатором разрыва стала Ана де Армас, но все прошло мирно: никто не держит друг на друга обиду. Почему эти отношения не сложились, пока точно неизвестно. По некоторым данным, актеры не сошлись во взглядах и планах на будущее.TMZ уточняет, что актеры были вместе почти год и прекрасно ладили. Они познакомились в конце 2019 года на съемках эротического триллера "Глубокие воды", и между ними сразу проскочила искра. После того, как фильм отсняли, пара уехала в отпуск на Кубу (родину Аны де Армас).Отношения развивались стремительно. Актеры почти сразу начали жить вместе, а позже голливудский актер даже познакомил подругу со своими детьми, которых воспитывает вместе с бывшей супругой Дженнифер Гарнер. Последний раз Аффлека и Армас видели вместе как пару в ноябре прошлого года.

https://ria.ru/20210117/romany-1591593028.html

куба

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ана де армас, дженнифер гарнер, куба, знаменитости, звезды, бен аффлек