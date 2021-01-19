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https://ria.ru/20210119/affleck-1593690077.html
Бен Аффлек и Ана де Армас расстались, пишут СМИ
Бен Аффлек и Ана де Армас расстались, пишут СМИ
Американский актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас, известная зрителям по главной роли в фильме "Достать ножи", расстались. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T19:22
2021-01-19T19:22
ана де армас
дженнифер гарнер
куба
шоубиз
знаменитости
звезды
бен аффлек
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас, известная зрителям по главной роли в фильме "Достать ножи", расстались.Как рассказал источник издания TMZ, инициатором разрыва стала Ана де Армас, но все прошло мирно: никто не держит друг на друга обиду. Почему эти отношения не сложились, пока точно неизвестно. По некоторым данным, актеры не сошлись во взглядах и планах на будущее.TMZ уточняет, что актеры были вместе почти год и прекрасно ладили. Они познакомились в конце 2019 года на съемках эротического триллера "Глубокие воды", и между ними сразу проскочила искра. После того, как фильм отсняли, пара уехала в отпуск на Кубу (родину Аны де Армас).Отношения развивались стремительно. Актеры почти сразу начали жить вместе, а позже голливудский актер даже познакомил подругу со своими детьми, которых воспитывает вместе с бывшей супругой Дженнифер Гарнер. Последний раз Аффлека и Армас видели вместе как пару в ноябре прошлого года.
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ана де армас, дженнифер гарнер, куба, знаменитости, звезды, бен аффлек

Бен Аффлек и Ана де Армас расстались, пишут СМИ

19:22 19.01.2021
 
© AP Photo / Invision/Rebecca Cabage, Richard ShotwellАна де Армас и Бен Аффлек
Ана де Армас и Бен Аффлек - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Invision/Rebecca Cabage, Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас, известная зрителям по главной роли в фильме "Достать ножи", расстались.
Как рассказал источник издания TMZ, инициатором разрыва стала Ана де Армас, но все прошло мирно: никто не держит друг на друга обиду. Почему эти отношения не сложились, пока точно неизвестно. По некоторым данным, актеры не сошлись во взглядах и планах на будущее.

"Бен сейчас занимается воспитанием детей и карьерой. Он не убивается из-за расставания", — утверждает инсайдер.

TMZ уточняет, что актеры были вместе почти год и прекрасно ладили. Они познакомились в конце 2019 года на съемках эротического триллера "Глубокие воды", и между ними сразу проскочила искра. После того, как фильм отсняли, пара уехала в отпуск на Кубу (родину Аны де Армас).
Отношения развивались стремительно. Актеры почти сразу начали жить вместе, а позже голливудский актер даже познакомил подругу со своими детьми, которых воспитывает вместе с бывшей супругой Дженнифер Гарнер.
Последний раз Аффлека и Армас видели вместе как пару в ноябре прошлого года.
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ШоубизАна де АрмасДженнифер ГарнерКубаЗнаменитостизвездыБен Аффлек
 
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