https://ria.ru/20210120/zhaparov-1593898084.html

ЦИК Киргизии объявил Жапарова победителем на выборах президента

ЦИК Киргизии объявил Жапарова победителем на выборах президента

ЦИК Киргизии официально объявил Садыра Жапарова победителем на выборах президента, такое решение принято в среду на заседании Центризбиркома страны. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:00

2021-01-20T19:00

2021-01-20T19:00

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БИШКЕК, 20 янв - РИА Новости. ЦИК Киргизии официально объявил Садыра Жапарова победителем на выборах президента, такое решение принято в среду на заседании Центризбиркома страны.Десятого января в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.Согласно данным ЦИК после подсчета 100% бюллетеней, на выборах победил Жапаров - за него проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. На втором месте - Адахан Мадумаров с 95 тысячами голосов (6,8%).По итогам референдума за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления - 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.

https://ria.ru/20210116/zhaparov-1593314261.html

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садыр жапаров, цик киргизии, киргизия, в мире