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ЦИК Киргизии объявил Жапарова победителем на выборах президента
ЦИК Киргизии объявил Жапарова победителем на выборах президента
ЦИК Киргизии официально объявил Садыра Жапарова победителем на выборах президента, такое решение принято в среду на заседании Центризбиркома страны. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T19:00
2021-01-20T19:00
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БИШКЕК, 20 янв - РИА Новости. ЦИК Киргизии официально объявил Садыра Жапарова победителем на выборах президента, такое решение принято в среду на заседании Центризбиркома страны.Десятого января в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.Согласно данным ЦИК после подсчета 100% бюллетеней, на выборах победил Жапаров - за него проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. На втором месте - Адахан Мадумаров с 95 тысячами голосов (6,8%).По итогам референдума за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления - 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.
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садыр жапаров, цик киргизии, киргизия, в мире

ЦИК Киргизии объявил Жапарова победителем на выборах президента

19:00 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 20 янв - РИА Новости. ЦИК Киргизии официально объявил Садыра Жапарова победителем на выборах президента, такое решение принято в среду на заседании Центризбиркома страны.

"Центральная избирательная комиссия определила результаты досрочных выборов президента. Победителем стал Садыр Жапаров. У него 79,2% голосов", - зачитала решение комиссии глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Десятого января в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.
Согласно данным ЦИК после подсчета 100% бюллетеней, на выборах победил Жапаров - за него проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. На втором месте - Адахан Мадумаров с 95 тысячами голосов (6,8%).
По итогам референдума за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления - 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров выступает на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 12:39
Биография Садыра Жапарова
 
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