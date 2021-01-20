https://ria.ru/20210120/zabolevaemost-1593793246.html

В Роспотребнадзоре отметили тренд на снижение заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре отметили тренд на снижение заболеваемости COVID-19

Тренд на снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:57

2021-01-20T10:57

2021-01-20T11:17

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирус в россии

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Тренд на снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Цифры у нас снижаются, тренд идет на снижение. РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тысяч населения стабильно занимает 60-56 место в рейтинге государств", - сказала Попова на коллегии управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.Она отметила, что по количеству тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения Россия входит в тройку лидеров.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pasport-1593791180.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)