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В Роспотребнадзоре отметили тренд на снижение заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре отметили тренд на снижение заболеваемости COVID-19
Тренд на снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:57
2021-01-20T11:17
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Тренд на снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Цифры у нас снижаются, тренд идет на снижение. РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тысяч населения стабильно занимает 60-56 место в рейтинге государств", - сказала Попова на коллегии управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.Она отметила, что по количеству тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения Россия входит в тройку лидеров.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В Роспотребнадзоре отметили тренд на снижение заболеваемости COVID-19

10:57 20.01.2021 (обновлено: 11:17 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на улице в Москве
Прохожие в защитных масках на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Тренд на снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Цифры у нас снижаются, тренд идет на снижение. РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тысяч населения стабильно занимает 60-56 место в рейтинге государств", - сказала Попова на коллегии управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Она отметила, что по количеству тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения Россия входит в тройку лидеров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девушки в защитных масках на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 10:47
Стало известно отношение россиян к COVID-паспортам
 
Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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