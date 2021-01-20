https://ria.ru/20210120/wandavision-1593711494.html
В Сети появились первые отзывы зрителей на сериал "Ванда/Вижн"
В Сети появились первые отзывы зрителей на сериал "Ванда/Вижн"
Первые зрительские отзывы на сериал "Ванда/Вижн" появились на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. В отличие от критиков, хваливших проект, много фанатов... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:31
2021-01-20T00:31
2021-01-20T00:31
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Первые зрительские отзывы на сериал "Ванда/Вижн" появились на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. В отличие от критиков, хваливших проект, много фанатов Marvel остались разочарованы шоу. Зрители дали проекту 82 процента "свежести", а эксперты — 97. "Худшее из того, что когда-либо снималось", "хорошо сделанный, но исключительно скучный сериал", "первый эпизод был настоящей тягомотиной, я заметил, что и в первой, и во второй сериях последние минуты были самыми интересными", "надеюсь, дальше будет получше", "это ужасно, не теряйте время, настоящее разочарование", — писали зрители.Не все были согласны с такой точкой зрения. Некоторые резюмировали: "Здорово, неожиданно, оригинально", "фантастическое шоу, никогда раньше в киновселенной Marvel ничего подобного не было". Многие особо отмечали актерскую игру главных героев: Элизабет Олсен и Пола Беттани. Сериал — пародия на ситком для семейного просмотра, в центре сюжета которой домашняя жизнь Ванды Максимофф ("Алой Ведьмы") и ее партнера — андроида по имени Вижн (Vision).Первые две серии вышли на канале Disney+ 15 января, далее по пятницам. Всего в первом сезоне девять эпизодов.
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РИА Новости
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marvel comics, что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости
. Первые зрительские отзывы на сериал "Ванда/Вижн" появились
на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. В отличие от критиков, хваливших
проект, много фанатов Marvel остались разочарованы шоу.
Зрители дали проекту 82 процента "свежести", а эксперты — 97.
"Худшее из того, что когда-либо снималось", "хорошо сделанный, но исключительно скучный сериал", "первый эпизод был настоящей тягомотиной, я заметил, что и в первой, и во второй сериях последние минуты были самыми интересными", "надеюсь, дальше будет получше", "это ужасно, не теряйте время, настоящее разочарование", — писали зрители.
Не все были согласны с такой точкой зрения. Некоторые резюмировали: "Здорово, неожиданно, оригинально", "фантастическое шоу, никогда раньше в киновселенной Marvel ничего подобного не было". Многие особо отмечали актерскую игру главных героев: Элизабет Олсен и Пола Беттани.
Сериал — пародия на ситком для семейного просмотра, в центре сюжета которой домашняя жизнь Ванды Максимофф ("Алой Ведьмы") и ее партнера — андроида по имени Вижн (Vision).
Первые две серии вышли на канале Disney+ 15 января, далее по пятницам. Всего в первом сезоне девять эпизодов.