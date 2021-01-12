https://ria.ru/20210112/wandavision-1592604243.html

В Сети появились первые отзывы критиков на сериал "Ванда/Вижн"

В Сети появились первые отзывы критиков на сериал "Ванда/Вижн"

В твиттере начали появляться первые отзывы критиков на супергеройский проект "Ванда/Вижн". Эксперты называют его "странным" и "смешным". РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T00:24

2021-01-12T00:24

2021-01-12T00:24

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В твиттере начали появляться первые отзывы критиков на супергеройский проект "Ванда/Вижн". Эксперты называют его "странным" и "смешным".Сериал — пародия на ситком для семейного просмотра, в центре сюжета которой домашняя жизнь Ванды Максимофф ("Алой Ведьмы") и ее партнера — андроида по имени Вижн (Vision). Так, редактор Fandom назвал проект "психоделическим и интригующим" и поделился, что ему не терпится посмотреть весь сезон.Стивен Вайнтрауб из Collider похвалил авторов проекта за то, что они не боятся рисковать. Дориан Паркс (также из Collider) назвала шоу "странным в хорошем смысле" и сделала вывод, что у Marvel прекрасно получается пародировать семейные ситкомы.Независимый обозреватель Герман Лассье охарактеризовал первые три эпизода сериала — "уморительно" — и также отметил, что ему очень хочется узнать, что будет дальше. Старт проекта запланирован на Disney+ 15 января. Следующими громкими премьерами платформы станут "Сокол и Зимний солдат" (19 марта) и "Локи" (май).

https://ria.ru/20201218/trier-1589799827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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