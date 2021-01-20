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В Архангельске в жилом доме взорвался газ
В Архангельске в жилом доме взорвался газ
Взрыв газа произошел в жилом доме на Московском проспекте в Архангельске, пострадавших среди жильцов нет, разрушена стена, повреждено имущество, сообщила... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T21:33
2021-01-20T22:03
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 20 янв – РИА Новости. Взрыв газа произошел в жилом доме на Московском проспекте в Архангельске, пострадавших среди жильцов нет, разрушена стена, повреждено имущество, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области, которая начала проверку."Прокуратура Архангельской области организовала проверку в связи со взрывом в жилом доме 43, корпус 1 на проспекте Московском в Архангельске. По предварительным данным произошел взрыв газа в одной из квартир этого жилого дома, жильцы не пострадали, однако повреждено их имущество и смежная стена с соседней квартирой", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место выехал и.о. прокурора Архангельска. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению жильцами дома, управляющей компанией и соответствующими службами правил эксплуатации газового оборудования. "По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.Как сообщается на странице городской администрации "ВКонтакте", из дома были эвакуированы 49 человек - из них девять детей, однако после обследования подъезда все они вернулись в квартиры."По предварительной информации дом в порядке, пострадала межквартирная стена- не несущая", - сообщили в администрации.
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архангельск, происшествия

В Архангельске в жилом доме взорвался газ

21:33 20.01.2021 (обновлено: 22:03 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 20 янв – РИА Новости. Взрыв газа произошел в жилом доме на Московском проспекте в Архангельске, пострадавших среди жильцов нет, разрушена стена, повреждено имущество, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области, которая начала проверку.
"Прокуратура Архангельской области организовала проверку в связи со взрывом в жилом доме 43, корпус 1 на проспекте Московском в Архангельске. По предварительным данным произошел взрыв газа в одной из квартир этого жилого дома, жильцы не пострадали, однако повреждено их имущество и смежная стена с соседней квартирой", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на место выехал и.о. прокурора Архангельска. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению жильцами дома, управляющей компанией и соответствующими службами правил эксплуатации газового оборудования. "По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
Как сообщается на странице городской администрации "ВКонтакте", из дома были эвакуированы 49 человек - из них девять детей, однако после обследования подъезда все они вернулись в квартиры.
"По предварительной информации дом в порядке, пострадала межквартирная стена- не несущая", - сообщили в администрации.
 
АрхангельскПроисшествия
 
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