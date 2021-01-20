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В России выписали 25 290 человек после COVID-19 за сутки
В России выписали 25 290 человек после COVID-19 за сутки
За сутки в РФ выписаны 25 290 человек после COVID-19, за все время - 3 027 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:02
2021-01-20T11:02
2021-01-20T11:02
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 25 290 человек после COVID-19, за все время - 3 027 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 290 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 027 316", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 4 770 человек, в Санкт-Петербурге - 2 855, в Подмосковье - 1 301.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593770881.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург