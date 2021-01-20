https://ria.ru/20210120/vypiski-1593793843.html

В России выписали 25 290 человек после COVID-19 за сутки

В России выписали 25 290 человек после COVID-19 за сутки

За сутки в РФ выписаны 25 290 человек после COVID-19, за все время - 3 027 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:02

2021-01-20T11:02

2021-01-20T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 25 290 человек после COVID-19, за все время - 3 027 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 290 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 027 316", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 4 770 человек, в Санкт-Петербурге - 2 855, в Подмосковье - 1 301.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593770881.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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