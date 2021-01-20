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Вакцинированным россиянам могут позволить выезжать за рубеж
Вакцинированным россиянам могут позволить выезжать за рубеж
Правительство РФ прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:47
2021-01-20T10:47
2021-01-20T10:47
коронавирус в россии
татьяна москалькова
правительство рф
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова РИА Новости."Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека. Например, в настоящий момент правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж", - сказала Москалькова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/pasport-1593783656.html
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коронавирус в россии, татьяна москалькова, правительство рф