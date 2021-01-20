https://ria.ru/20210120/vyezd-1593791055.html

Вакцинированным россиянам могут позволить выезжать за рубеж

Вакцинированным россиянам могут позволить выезжать за рубеж

Правительство РФ прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:47

2021-01-20T10:47

2021-01-20T10:47

коронавирус в россии

татьяна москалькова

правительство рф

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова РИА Новости."Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека. Например, в настоящий момент правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж", - сказала Москалькова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/pasport-1593783656.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, татьяна москалькова, правительство рф