https://ria.ru/20210120/vkontakte-1593923190.html

Роскомнадзор потребовал от "ВК" пресекать вовлечение детей в протесты

Роскомнадзор потребовал от "ВК" пресекать вовлечение детей в протесты

Роскомнадзор направил руководству крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте" требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T21:59

2021-01-20T21:59

2021-01-20T21:59

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вконтакте

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роскомнадзор направил руководству крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте" требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, говорится в сообщении ведомства."В связи с выявлением в социальной сети "ВКонтакте" случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий", - говорится в сообщении."На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть "ВКонтакте" направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия", - добавили в Роскомнадзоре.

https://ria.ru/20210120/tiktok-1593912696.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, общество