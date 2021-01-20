https://ria.ru/20210120/vkontakte-1593923190.html
Роскомнадзор потребовал от "ВК" пресекать вовлечение детей в протесты
Роскомнадзор потребовал от "ВК" пресекать вовлечение детей в протесты
Роскомнадзор направил руководству крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте" требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T21:59
2021-01-20T21:59
2021-01-20T21:59
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роскомнадзор направил руководству крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте" требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, говорится в сообщении ведомства."В связи с выявлением в социальной сети "ВКонтакте" случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий", - говорится в сообщении."На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть "ВКонтакте" направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия", - добавили в Роскомнадзоре.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, общество