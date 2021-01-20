https://ria.ru/20210120/vengriya-1593887726.html

Венгерский регулятор порекомендовал одобрить вакцину "Спутник V"

Венгерский регулятор порекомендовал одобрить вакцину "Спутник V"

Венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:23

2021-01-20T18:23

2021-01-20T20:18

россия

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

венгрия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.Как ранее передавало агентство Reuters, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил шесть тысяч доз российского препарата.Позднее у Reuters вышел материал, в котором со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии сообщалось, что Будапешт отказался от закупок у России и намерен приобрести вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая.В РФПИ назвали информацию об отказе от "Спутника V" примером фейковых новостей и призвали СМИ и журналистов проверять факты, чтобы избежать дезинформации о вакцинах.В среду Российский фонд прямых инвестиций подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. "Спутник V"Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".Агентство по лекарственным средствам Евросоюза в конце декабря одобрило первую вакцину — от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. В январе зарегистрировали второй препарат — разработанный компанией Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, венгрия