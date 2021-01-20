https://ria.ru/20210120/venesuela-1593769572.html

Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы

Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы

Администрация социальной сети Twitter заблокировала страницу нового состава Национальной ассамблеи Венесуэлы "за неисполнение правил" организации. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T05:22

2021-01-20T05:22

2021-01-20T05:22

венесуэла

twitter

в мире

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МЕХИКО, 20 янв - РИА Новости. Администрация социальной сети Twitter заблокировала страницу нового состава Национальной ассамблеи Венесуэлы "за неисполнение правил" организации."Аккаунт заблокирован. Twitter блокирует учетные записи, которые не выполняют правила Twitter", - говорится на пустой странице пользователя @lanuevaasamblea, который был создан для нового созыва депутатов однопалатного парламента Венесуэлы.Основные правила социальной сети гласят, что цель Twitter - способствовать общественному диалогу.В то же время в Twitter продолжает работать страница депутатов прошлого созыва, полномочия которых истекли в декабре, она помечена как верифицированный аккаунт правительственной организации.Политика глобальных социальных сетей, которые блокируют пользователей по своему усмотрению, подверглась резкой международной критике в январе после того, как Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов президента США Дональда Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети.Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее обвинял в цензуре Facebook, который в октябре 2020 года удалил три его публикации о национальных разработках в области борьбы с коронавирусом.Лидер другой латиноамериканской страны, Мексики, Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен выступить перед G20 с заявлением о недопустимости цензуры в соцсетях. Он не исключает создания национальной социальной сети, гарантирующей свободу слова и отсутствие цензуры.

https://ria.ru/20210112/diplomatiya-1592678632.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/venesuela-1592136953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, twitter, в мире