Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
"Аккаунт заблокирован. Twitter блокирует учетные записи, которые не выполняют правила Twitter", - говорится на пустой странице пользователя @lanuevaasamblea, который был создан для нового созыва депутатов однопалатного парламента Венесуэлы.
Основные правила социальной сети гласят, что цель Twitter - способствовать общественному диалогу.
"Насилие, преследование и другие подобные типы поведения приводят к тому, что люди опасаются выражать свои мысли, в результате чего снижается ценность глобальной общественной дискуссии. Наши правила существуют для того, чтобы обеспечить всем возможность свободно и безопасно участвовать в общественном диалоге", - говорится в правилах соцсети.
В то же время в Twitter продолжает работать страница депутатов прошлого созыва, полномочия которых истекли в декабре, она помечена как верифицированный аккаунт правительственной организации.
Политика глобальных социальных сетей, которые блокируют пользователей по своему усмотрению, подверглась резкой международной критике в январе после того, как Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов президента США Дональда Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее обвинял в цензуре Facebook, который в октябре 2020 года удалил три его публикации о национальных разработках в области борьбы с коронавирусом.
Лидер другой латиноамериканской страны, Мексики, Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен выступить перед G20 с заявлением о недопустимости цензуры в соцсетях. Он не исключает создания национальной социальной сети, гарантирующей свободу слова и отсутствие цензуры.