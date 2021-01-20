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ВОЗ заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире
ВОЗ заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире
Нехватка в мире вакцин от коронавируса огромная, что приводит к большому неравенству в ряде стран, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:50
2021-01-20T13:37
мелита вуйнович
здоровье - общество
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в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Нехватка в мире вакцин от коронавируса огромная, что приводит к большому неравенству в ряде стран, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович."Конечно, нехватка вакцины (от коронавируса) во всем мире огромная. Если сейчас посмотрим, вакцины доступны в странах с высокой степенью дохода, что приводит к большому неравенству", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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мелита вуйнович, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

ВОЗ заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире

12:50 20.01.2021 (обновлено: 13:37 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ "Океания"
Девушка во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Нехватка в мире вакцин от коронавируса огромная, что приводит к большому неравенству в ряде стран, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Конечно, нехватка вакцины (от коронавируса) во всем мире огромная. Если сейчас посмотрим, вакцины доступны в странах с высокой степенью дохода, что приводит к большому неравенству", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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