https://ria.ru/20210120/vaktsiny-1593817966.html

ВОЗ заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире

ВОЗ заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире

Нехватка в мире вакцин от коронавируса огромная, что приводит к большому неравенству в ряде стран, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:50

2021-01-20T12:50

2021-01-20T13:37

мелита вуйнович

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Нехватка в мире вакцин от коронавируса огромная, что приводит к большому неравенству в ряде стран, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович."Конечно, нехватка вакцины (от коронавируса) во всем мире огромная. Если сейчас посмотрим, вакцины доступны в странах с высокой степенью дохода, что приводит к большому неравенству", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире