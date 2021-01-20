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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593854345.html
В Центре Гамалеи рассказали о титре антител вакцинированных "Спутником V"
В Центре Гамалеи рассказали о титре антител вакцинированных "Спутником V"
У людей, привитых "Спутником V", наблюдается более высокий титр антител IgG, чем у переболевших коронавирусом, заявил замдиректора Центра имени Гамалеи,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:42
2021-01-20T17:19
денис логунов
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. У людей, привитых "Спутником V", наблюдается более высокий титр антител IgG, чем у переболевших коронавирусом, заявил замдиректора Центра имени Гамалеи, руководитель группы по созданию вакцины Денис Логунов."У этого есть довольно понятное объяснение: при инфекции плохо формируются герминативные центры в лимфоузлах, и есть проблема — у многих людей вообще плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает более высокий уровень антител к S-белку, нежели инфекция", — уточнил он на онлайн-конференции, посвященной вопросам введения COVID-паспортов, в МИА "Россия сегодня".Логунов добавил, что также идет исследование длительности сохранения иммунитета."У сотрудников (Центра имени Гамалеи. — Прим. ред.) мы анализировали иммунитет уже более девяти месяцев и можем сказать, что &lt;...&gt; иммунитет сохранился у всех в течение девяти месяцев", — рассказал он."Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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денис логунов, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, общество

В Центре Гамалеи рассказали о титре антител вакцинированных "Спутником V"

15:42 20.01.2021 (обновлено: 17:19 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках вакцину "Спутник-V на территории фудмолла "Депо.Москва"
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V на территории фудмолла Депо.Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. У людей, привитых "Спутником V", наблюдается более высокий титр антител IgG, чем у переболевших коронавирусом, заявил замдиректора Центра имени Гамалеи, руководитель группы по созданию вакцины Денис Логунов.
"У этого есть довольно понятное объяснение: при инфекции плохо формируются герминативные центры в лимфоузлах, и есть проблема — у многих людей вообще плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает более высокий уровень антител к S-белку, нежели инфекция", — уточнил он на онлайн-конференции, посвященной вопросам введения COVID-паспортов, в МИА "Россия сегодня".
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 16:01Распространение коронавируса
Центр Гамалеи рассказал об аденовирусе в основе вакцины "Спутник V"
Логунов добавил, что также идет исследование длительности сохранения иммунитета.
"У сотрудников (Центра имени Гамалеи. — Прим. ред.) мы анализировали иммунитет уже более девяти месяцев и можем сказать, что <...> иммунитет сохранился у всех в течение девяти месяцев", — рассказал он.
"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаДенис ЛогуновВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиОбщество
 
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