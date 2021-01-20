В Центре Гамалеи рассказали о титре антител вакцинированных "Спутником V"
15:42 20.01.2021 (обновлено: 17:19 20.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках вакцину "Спутник-V на территории фудмолла "Депо.Москва"
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. У людей, привитых "Спутником V", наблюдается более высокий титр антител IgG, чем у переболевших коронавирусом, заявил замдиректора Центра имени Гамалеи, руководитель группы по созданию вакцины Денис Логунов.
"У этого есть довольно понятное объяснение: при инфекции плохо формируются герминативные центры в лимфоузлах, и есть проблема — у многих людей вообще плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает более высокий уровень антител к S-белку, нежели инфекция", — уточнил он на онлайн-конференции, посвященной вопросам введения COVID-паспортов, в МИА "Россия сегодня".
Логунов добавил, что также идет исследование длительности сохранения иммунитета.
"У сотрудников (Центра имени Гамалеи. — Прим. ред.) мы анализировали иммунитет уже более девяти месяцев и можем сказать, что <...> иммунитет сохранился у всех в течение девяти месяцев", — рассказал он.
"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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