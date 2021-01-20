https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593854345.html

В Центре Гамалеи рассказали о титре антител вакцинированных "Спутником V"

В Центре Гамалеи рассказали о титре антител вакцинированных "Спутником V"

У людей, привитых "Спутником V", наблюдается более высокий титр антител IgG, чем у переболевших коронавирусом, заявил замдиректора Центра имени Гамалеи,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:42

2021-01-20T15:42

2021-01-20T17:19

денис логунов

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общество

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. У людей, привитых "Спутником V", наблюдается более высокий титр антител IgG, чем у переболевших коронавирусом, заявил замдиректора Центра имени Гамалеи, руководитель группы по созданию вакцины Денис Логунов."У этого есть довольно понятное объяснение: при инфекции плохо формируются герминативные центры в лимфоузлах, и есть проблема — у многих людей вообще плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает более высокий уровень антител к S-белку, нежели инфекция", — уточнил он на онлайн-конференции, посвященной вопросам введения COVID-паспортов, в МИА "Россия сегодня".Логунов добавил, что также идет исследование длительности сохранения иммунитета."У сотрудников (Центра имени Гамалеи. — Прим. ред.) мы анализировали иммунитет уже более девяти месяцев и можем сказать, что <...> иммунитет сохранился у всех в течение девяти месяцев", — рассказал он."Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593857777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, общество