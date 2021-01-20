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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593850100.html
В ОП поддержали паспорта прививок, но без обособления вакцины от COVID-19
В ОП поддержали паспорта прививок, но без обособления вакцины от COVID-19
Комиссия по развитию информационного сообщества Общественной палаты РФ выступает за существование электронных паспортов вакцинации, сообщил ее первый... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:16
2021-01-20T15:16
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
александр малькевич
валентина матвиенко
совет федерации рф
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комиссия по развитию информационного сообщества Общественной палаты РФ выступает за существование электронных паспортов вакцинации, сообщил ее первый зампредседателя Александр Малькевич, уточнив, что выносить прививку от коронавируса отдельно, возможно, не следует.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели антиковиных паспортов смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс."К сожалению, история с сертификатами о прививке от коронавируса очень быстро превратилась в политическую. Мы в Общественной палате фиксируем рост активности политиков, общественных активистов, политических партий из числа непарламентских, которые используют страх людей и их недостаточную информированность в своих абсолютно электоральных целях и интересах", - рассказал Малькевич, слова которого цитирует сайт ОП РФ.Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, по словам общественника, "в принципе выступает за то, чтобы паспорт прививок существовал в электронном виде"."Я согласен с теми, кто считает, что, возможно, не стоит отдельно выделять прививку от коронавируса. Пусть будет удобное мобильное приложение, в котором "зашита" информация о прививках граждан. Это удобно для пересечения границы. Граждане никуда не уйдут от цифровых документов, потому что уже во многих странах требуют те или иные прививки для их посещения", - отметил Малькевич.Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести специальные паспорта для обладателей антител к COVID. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются.Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что "ковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210120/covid-pasporta-1593828129.html
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вакцинация россиян от covid-19, александр малькевич, валентина матвиенко, совет федерации рф, дмитрий песков, общество

В ОП поддержали паспорта прививок, но без обособления вакцины от COVID-19

15:16 20.01.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комиссия по развитию информационного сообщества Общественной палаты РФ выступает за существование электронных паспортов вакцинации, сообщил ее первый зампредседателя Александр Малькевич, уточнив, что выносить прививку от коронавируса отдельно, возможно, не следует.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели антиковиных паспортов смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.
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"К сожалению, история с сертификатами о прививке от коронавируса очень быстро превратилась в политическую. Мы в Общественной палате фиксируем рост активности политиков, общественных активистов, политических партий из числа непарламентских, которые используют страх людей и их недостаточную информированность в своих абсолютно электоральных целях и интересах", - рассказал Малькевич, слова которого цитирует сайт ОП РФ.
Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, по словам общественника, "в принципе выступает за то, чтобы паспорт прививок существовал в электронном виде".
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"Я согласен с теми, кто считает, что, возможно, не стоит отдельно выделять прививку от коронавируса. Пусть будет удобное мобильное приложение, в котором "зашита" информация о прививках граждан. Это удобно для пересечения границы. Граждане никуда не уйдут от цифровых документов, потому что уже во многих странах требуют те или иные прививки для их посещения", - отметил Малькевич.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести специальные паспорта для обладателей антител к COVID. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются.
Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что "ковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Александр МалькевичВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФДмитрий ПесковОбщество
 
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