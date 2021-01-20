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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593802806.html
Попова призвала провести вакцинацию от COVID-19 максимально быстро
Попова призвала провести вакцинацию от COVID-19 максимально быстро
Кампанию по вакцинации от коронавируса важно провести максимально быстро и эффективно, как только привьют более 60% взрослого населения, эпидситуация будет... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:41
2021-01-20T13:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
в мире
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Кампанию по вакцинации от коронавируса важно провести максимально быстро и эффективно, как только привьют более 60% взрослого населения, эпидситуация будет полностью под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Очень важно сегодня провести кампанию по вакцинации максимально быстро, максимально эффективно, чтобы в первую очередь защитить тех, у кого сегодня коллективного иммунитета в силу возраста, в силу ограничений, в силу правильного поведения в течение всей эпидемии на рабочих местах, не сформировалось", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что как только иммунитет будет сформирован у более чем 60% взрослого населения страны, можно будет говорить о том, что эпидситуация с коронавирусом полностью под контролем.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, в мире

Попова призвала провести вакцинацию от COVID-19 максимально быстро

11:41 20.01.2021 (обновлено: 13:53 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Кампанию по вакцинации от коронавируса важно провести максимально быстро и эффективно, как только привьют более 60% взрослого населения, эпидситуация будет полностью под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Очень важно сегодня провести кампанию по вакцинации максимально быстро, максимально эффективно, чтобы в первую очередь защитить тех, у кого сегодня коллективного иммунитета в силу возраста, в силу ограничений, в силу правильного поведения в течение всей эпидемии на рабочих местах, не сформировалось", - сказала Попова журналистам.
К доктору в торговый центр: массовая вакцинация от коронавируса
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.

Очередь на вакцинацию от СOVID-19 в ТЦ Океания
1 из 12

Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.

Девушка во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
2 из 12

Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.

Девушка во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
3 из 12

Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.

Медицинский работник во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
4 из 12

После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.

Девушки держат в руках сертификат о вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
5 из 12

После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.

Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
6 из 12

В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.

Измерение температуры при входе в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
7 из 12

Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.

Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
8 из 12

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.

Люди возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
9 из 12

Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.

Мужчине делают прививку от коронавируса
10 из 12

Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанк

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

Пациенты и врачи в районной больнице в Мошковском районе Новосибирской области
11 из 12

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.

Житель Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи
12 из 12

Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 12

После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 12

После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 12

В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 12

Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 12

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Она отметила, что как только иммунитет будет сформирован у более чем 60% взрослого населения страны, можно будет говорить о том, что эпидситуация с коронавирусом полностью под контролем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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