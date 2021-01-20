https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593802806.html

Попова призвала провести вакцинацию от COVID-19 максимально быстро

Попова призвала провести вакцинацию от COVID-19 максимально быстро

Кампанию по вакцинации от коронавируса важно провести максимально быстро и эффективно, как только привьют более 60% взрослого населения, эпидситуация будет... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:41

2021-01-20T11:41

2021-01-20T13:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592982381_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a047d7cf8486e63798d61b51c7f173bc.jpg

КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Кампанию по вакцинации от коронавируса важно провести максимально быстро и эффективно, как только привьют более 60% взрослого населения, эпидситуация будет полностью под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Очень важно сегодня провести кампанию по вакцинации максимально быстро, максимально эффективно, чтобы в первую очередь защитить тех, у кого сегодня коллективного иммунитета в силу возраста, в силу ограничений, в силу правильного поведения в течение всей эпидемии на рабочих местах, не сформировалось", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что как только иммунитет будет сформирован у более чем 60% взрослого населения страны, можно будет говорить о том, что эпидситуация с коронавирусом полностью под контролем.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, в мире