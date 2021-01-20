https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593897286.html

В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет

В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет

Регулятор Аргентины одобрил применение российской вакцины "Спутник" для людей старше 60 лет, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:58

2021-01-20T18:58

2021-01-20T18:58

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 янв - РИА Новости. Регулятор Аргентины одобрил применение российской вакцины "Спутник" для людей старше 60 лет, сообщает телеканал TN.Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.В Аргентину уже поступило 600 тысяч доз "Спутника", включающие оба компонента.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593712904.html

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, в мире