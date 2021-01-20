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https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593897286.html
В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет
В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет
Регулятор Аргентины одобрил применение российской вакцины "Спутник" для людей старше 60 лет, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:58
2021-01-20T18:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 янв - РИА Новости. Регулятор Аргентины одобрил применение российской вакцины "Спутник" для людей старше 60 лет, сообщает телеканал TN.Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.В Аргентину уже поступило 600 тысяч доз "Спутника", включающие оба компонента.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, в мире

В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет

18:58 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 янв - РИА Новости. Регулятор Аргентины одобрил применение российской вакцины "Спутник" для людей старше 60 лет, сообщает телеканал TN.
Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.
В Аргентину уже поступило 600 тысяч доз "Спутника", включающие оба компонента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Разгрузка российской вакцины Спутник V из самолета, доставившего первую партию лекарства в Аргентину - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 17:20Распространение коронавируса
В Аргентине начали вакцинацию медиков вторым компонентом "Спутника V"
 
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