https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593897286.html
В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет
В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет
Регулятор Аргентины одобрил применение российской вакцины "Спутник" для людей старше 60 лет, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:58
2021-01-20T18:58
2021-01-20T18:58
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вакцина "спутник v"
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здоровье - общество
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 янв - РИА Новости. Регулятор Аргентины одобрил применение российской вакцины "Спутник" для людей старше 60 лет, сообщает телеканал TN.Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.В Аргентину уже поступило 600 тысяч доз "Спутника", включающие оба компонента.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593712904.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, в мире