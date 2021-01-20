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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593782240.html
Минздрав получил документы на регистрацию третьей вакцины от коронавируса
Минздрав получил документы на регистрацию третьей вакцины от коронавируса
В Минздрав поступили документы на регистрацию еще одной отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова Российской академии наук,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:36
2021-01-20T10:52
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
центр им. м. п. чумакова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Минздрав поступили документы на регистрацию еще одной отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова Российской академии наук, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко."Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", — отметил он.В августе в стране зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики COVID-19, который создали в Центре имени Гамалеи. Он получил название "Спутник V", с декабря им прививают население. Позже регистрацию получила разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — вакцина "ЭпиВакКорона". Скоро россияне смогут выбирать между ней и "Спутником V". Оба препарата характеризуются эффективностью и безопасностью.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав получил документы на регистрацию третьей вакцины от коронавируса

09:36 20.01.2021 (обновлено: 10:52 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Волгограде
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Минздрав поступили документы на регистрацию еще одной отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова Российской академии наук, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
"Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", — отметил он.
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В августе в стране зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики COVID-19, который создали в Центре имени Гамалеи. Он получил название "Спутник V", с декабря им прививают население.
Позже регистрацию получила разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — вакцина "ЭпиВакКорона". Скоро россияне смогут выбирать между ней и "Спутником V". Оба препарата характеризуются эффективностью и безопасностью.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Центр им. М. П. ЧумаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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