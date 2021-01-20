https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593782240.html
Минздрав получил документы на регистрацию третьей вакцины от коронавируса
Минздрав получил документы на регистрацию третьей вакцины от коронавируса
В Минздрав поступили документы на регистрацию еще одной отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова Российской академии наук,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:36
2021-01-20T09:36
2021-01-20T10:52
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
центр им. м. п. чумакова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589700286_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_b327368e80e29dd5ce593b5f2485e2ae.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Минздрав поступили документы на регистрацию еще одной отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова Российской академии наук, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко."Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", — отметил он.В августе в стране зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики COVID-19, который создали в Центре имени Гамалеи. Он получил название "Спутник V", с декабря им прививают население. Позже регистрацию получила разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — вакцина "ЭпиВакКорона". Скоро россияне смогут выбирать между ней и "Спутником V". Оба препарата характеризуются эффективностью и безопасностью.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/nazvanie-1590136515.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589700286_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bbd0e2fd003d11d9b01e9c6b4d9ad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество