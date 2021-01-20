https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593782240.html

Минздрав получил документы на регистрацию третьей вакцины от коронавируса

Минздрав получил документы на регистрацию третьей вакцины от коронавируса

В Минздрав поступили документы на регистрацию еще одной отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова Российской академии наук,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:36

2021-01-20T09:36

2021-01-20T10:52

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

центр им. м. п. чумакова

коронавирус в россии

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михаил мурашко

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Минздрав поступили документы на регистрацию еще одной отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова Российской академии наук, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко."Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", — отметил он.В августе в стране зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики COVID-19, который создали в Центре имени Гамалеи. Он получил название "Спутник V", с декабря им прививают население. Позже регистрацию получила разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — вакцина "ЭпиВакКорона". Скоро россияне смогут выбирать между ней и "Спутником V". Оба препарата характеризуются эффективностью и безопасностью.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/nazvanie-1590136515.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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