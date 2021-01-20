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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593781424.html
Узбекистан может начать сертификацию "Спутника V" в ближайшее время
Узбекистан может начать сертификацию "Спутника V" в ближайшее время
Узбекистан в ближайшее время ожидает из России дополнительные материалы по вакцине от коронавируса "Спутник V", чтобы начать сертификацию препарата, сообщил РИА РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:33
2021-01-20T09:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир тюрденев
здоровье - общество
денис мантуров
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 янв – РИА Новости. Узбекистан в ближайшее время ожидает из России дополнительные материалы по вакцине от коронавируса "Спутник V", чтобы начать сертификацию препарата, сообщил РИА Новости в среду представитель службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.Ранее заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил, что узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией вакцины "Спутник V" и намерена локализовать ее производство в стране. В частности, разработана дорожная карта по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации, обучению медицинского персонала для работы с вакциной "Спутник V", которая была отправлена в РФ для подписания."Мы ждем реагенты от российской стороны. Как только они присылают, мы сразу запускаем процесс сертификации", - сказал представитель СЭС, отвечая на вопрос о возможных сроках тестирования вакцины "Спутник V".Представитель СЭС добавил, что в Российском фонде прямых инвестиций "обещали решить этот вопрос в течение недели".В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V" для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику 1 миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины - "Эпиваккороны".В сентябре РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. По расчетам узбекской стороны, к июню 2021 года планируется вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики. В Узбекистане численность населения составляет более 34,5 миллиона.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир тюрденев, здоровье - общество, денис мантуров, узбекистан

Узбекистан может начать сертификацию "Спутника V" в ближайшее время

09:33 20.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Упаковки с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ТАШКЕНТ, 20 янв – РИА Новости. Узбекистан в ближайшее время ожидает из России дополнительные материалы по вакцине от коронавируса "Спутник V", чтобы начать сертификацию препарата, сообщил РИА Новости в среду представитель службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.
Ранее заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил, что узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией вакцины "Спутник V" и намерена локализовать ее производство в стране. В частности, разработана дорожная карта по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации, обучению медицинского персонала для работы с вакциной "Спутник V", которая была отправлена в РФ для подписания.
"Мы ждем реагенты от российской стороны. Как только они присылают, мы сразу запускаем процесс сертификации", - сказал представитель СЭС, отвечая на вопрос о возможных сроках тестирования вакцины "Спутник V".
Представитель СЭС добавил, что в Российском фонде прямых инвестиций "обещали решить этот вопрос в течение недели".
В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V" для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику 1 миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины - "Эпиваккороны".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В сентябре РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. По расчетам узбекской стороны, к июню 2021 года планируется вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики. В Узбекистане численность населения составляет более 34,5 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ТюрденевЗдоровье - ОбществоДенис МантуровУзбекистан
 
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