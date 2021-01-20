https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593781424.html

Узбекистан может начать сертификацию "Спутника V" в ближайшее время

Узбекистан может начать сертификацию "Спутника V" в ближайшее время

Узбекистан в ближайшее время ожидает из России дополнительные материалы по вакцине от коронавируса "Спутник V", чтобы начать сертификацию препарата, сообщил РИА РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:33

2021-01-20T09:33

2021-01-20T09:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир тюрденев

здоровье - общество

денис мантуров

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 янв – РИА Новости. Узбекистан в ближайшее время ожидает из России дополнительные материалы по вакцине от коронавируса "Спутник V", чтобы начать сертификацию препарата, сообщил РИА Новости в среду представитель службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.Ранее заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил, что узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией вакцины "Спутник V" и намерена локализовать ее производство в стране. В частности, разработана дорожная карта по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации, обучению медицинского персонала для работы с вакциной "Спутник V", которая была отправлена в РФ для подписания."Мы ждем реагенты от российской стороны. Как только они присылают, мы сразу запускаем процесс сертификации", - сказал представитель СЭС, отвечая на вопрос о возможных сроках тестирования вакцины "Спутник V".Представитель СЭС добавил, что в Российском фонде прямых инвестиций "обещали решить этот вопрос в течение недели".В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V" для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику 1 миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины - "Эпиваккороны".В сентябре РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. По расчетам узбекской стороны, к июню 2021 года планируется вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики. В Узбекистане численность населения составляет более 34,5 миллиона.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-20T09:33 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир тюрденев, здоровье - общество, денис мантуров, узбекистан