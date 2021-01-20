https://ria.ru/20210120/ukraina-1593793394.html

Матвиенко призвала ЕС отреагировать на нарушение прав человека на Украине

Матвиенко призвала ЕС отреагировать на нарушение прав человека на Украине

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала европейские институты отреагировать на грубейшие нарушения прав человека на Украине. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:59

2021-01-20T10:59

2021-01-20T10:59

европарламент

венецианская комиссия

валентина матвиенко

парламентская ассамблея совета европы

украина

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала европейские институты отреагировать на грубейшие нарушения прав человека на Украине.СФ в среду принял заявление о нарушении прав русских и русскоязычных граждан Украины в связи вступления в силу в этой стране закона об украинском языке как государственного."Налицо грубейшее нарушение прав человека, грубейшее нарушение европейских ценностей", - сказала Матвиенко.Она полагает, что Европарламент, ПАСЕ, другие европейские структуры должны отреагировать и дать адекватную реакцию на ситуацию с правами человека на Украине. "Не имеют права европейские институты не обратить внимания на эту ситуацию", - подчеркнула спикер Совфеда.Она поручила законодателям на очередной сессии ПАСЕ и ОБСЕ поднять эту тему и добиваться соответствующей реакции.По мнению Матвиенко, свою позицию должна выразить и Венецианская комиссия.

https://ria.ru/20210120/ukraina-1593790854.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/volodin-1593677557.html

украина

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европарламент, венецианская комиссия, валентина матвиенко, парламентская ассамблея совета европы, украина