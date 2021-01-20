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В Костромской области двух пенсионеров убили ради двух тысяч рублей
В Костромской области двух пенсионеров убили ради двух тысяч рублей
Двое мужчин в Костромской области ради наживы убили 70-летнего и 89-летнего одиноко живущих пенсионеров, но нашли в их домах в общей сложности только 2,7 тысячи РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:16
2021-01-20T14:16
следственный комитет россии (ск рф)
костромская область
нерехтский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Двое мужчин в Костромской области ради наживы убили 70-летнего и 89-летнего одиноко живущих пенсионеров, но нашли в их домах в общей сложности только 2,7 тысячи рублей, сообщило СУ СК России по региону.В январе 2020 года в своем доме в деревне Лаврово Нерехтского района было обнаружено тело 70-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Свидетелей произошедшего не было."После проведения оперативно-разыскных мероприятий, анализа обстоятельств совершенного преступления и получения заключений ряда судебных экспертиз удалось установить подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 45-летний и 40-летний жители Костромской области", - говорится в сообщении.По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые решили напасть на одиноко живущего пенсионера, полагая, что он держит дома крупную сумму денег. С этой целью они незаконно проникли в дом мужчины, избили его и убили. "Похитив личные вещи потерпевшего и деньги в сумме около 1,5 тысячи рублей, обвиняемые с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе предварительного следствия были получены сведения о том, что в декабре 2019 года эти же мужчины совершили аналогичное убийство в деревне Дуново Нерехтского района. Она напали на также одиноко живущего 89-летнего пенсионера. После убийства вынесли из дома имущество и 1,2 тысячи рублей. Тело убитого сбросили в канаву в нескольких километрах от деревни.В настоящее время один из обвиняемых заключен под стражу, а второй уже отбывает срок по приговору суда за ранее совершенное хищение чужого имущества. Следователи продолжают выяснять, причастны ли фигуранты к другим убийствам пенсионеров.
https://ria.ru/20210120/moshenniki-1593817345.html
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костромская область
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следственный комитет россии (ск рф), костромская область, нерехтский район, происшествия

В Костромской области двух пенсионеров убили ради двух тысяч рублей

14:16 20.01.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : СК РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Двое мужчин в Костромской области ради наживы убили 70-летнего и 89-летнего одиноко живущих пенсионеров, но нашли в их домах в общей сложности только 2,7 тысячи рублей, сообщило СУ СК России по региону.
В январе 2020 года в своем доме в деревне Лаврово Нерехтского района было обнаружено тело 70-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Свидетелей произошедшего не было.
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"После проведения оперативно-разыскных мероприятий, анализа обстоятельств совершенного преступления и получения заключений ряда судебных экспертиз удалось установить подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 45-летний и 40-летний жители Костромской области", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые решили напасть на одиноко живущего пенсионера, полагая, что он держит дома крупную сумму денег. С этой целью они незаконно проникли в дом мужчины, избили его и убили. "Похитив личные вещи потерпевшего и деньги в сумме около 1,5 тысячи рублей, обвиняемые с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе предварительного следствия были получены сведения о том, что в декабре 2019 года эти же мужчины совершили аналогичное убийство в деревне Дуново Нерехтского района. Она напали на также одиноко живущего 89-летнего пенсионера. После убийства вынесли из дома имущество и 1,2 тысячи рублей. Тело убитого сбросили в канаву в нескольких километрах от деревни.
В настоящее время один из обвиняемых заключен под стражу, а второй уже отбывает срок по приговору суда за ранее совершенное хищение чужого имущества. Следователи продолжают выяснять, причастны ли фигуранты к другим убийствам пенсионеров.
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Следственный комитет России (СК РФ)Костромская областьНерехтский районПроисшествия
 
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