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В правительстве рассказали о стабилизации цен на сахар и масло
В правительстве рассказали о стабилизации цен на сахар и масло
Участники соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России соблюдают договоренности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:15
2021-01-20T10:15
виктория абрамченко
общество
экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Участники соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России соблюдают договоренности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая курирует АПК в правительстве.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно."На сегодняшний день больше 7 тысяч участников таких соглашений, подписантов. Мы мониторим постоянно, что происходит в крупных торговых сетях, что происходит в магазинах у дома. На сегодняшний день могу сказать, что все участники данных соглашений соглашения соблюдают", - сказала Абрамченко в интервью телеканалу НТВ."Но если где-то возникает напряжение, в субъектах РФ, Федеральная антимонопольная служба тут же включается и реагирует, оперативно реагирует на такие сигналы", - добавила она. Вице-премьер напомнила, что был запущен ряд мер поддержки для производителей других продуктов питания. В частности, кабинет министров ввел субсидии для производителей муки на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы."А для хлебопеков предусматривалась компенсация на сумму выпущенного хлеба. Сейчас эти меры уже работают. Поэтому направления, связанные с подсолнечным маслом, с сахаром, с мукой, которая является не только сырьем для производства хлеба, но точно так же используется производителями макаронных изделий. И хлеб - это пристальная зона внимания", - подчеркнула заместитель председателя правительства.Птицеводство также находится в зоне внимания властей РФ. "Задача поставлена на то, чтобы внимательно следить министерству сельского хозяйства за ростом себестоимости продукции, не допустить никаких перекосов с точки зрения государственного регулирования, обеспечить стабильность этой подотрасли, в первую очередь в рамках закупки зерна, как кормов для соответствующей птицы", - сказала Абрамченко.
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виктория абрамченко, общество, экономика

В правительстве рассказали о стабилизации цен на сахар и масло

10:15 20.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Участники соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России соблюдают договоренности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая курирует АПК в правительстве.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
"На сегодняшний день больше 7 тысяч участников таких соглашений, подписантов. Мы мониторим постоянно, что происходит в крупных торговых сетях, что происходит в магазинах у дома. На сегодняшний день могу сказать, что все участники данных соглашений соглашения соблюдают", - сказала Абрамченко в интервью телеканалу НТВ.
"Но если где-то возникает напряжение, в субъектах РФ, Федеральная антимонопольная служба тут же включается и реагирует, оперативно реагирует на такие сигналы", - добавила она. Вице-премьер напомнила, что был запущен ряд мер поддержки для производителей других продуктов питания. В частности, кабинет министров ввел субсидии для производителей муки на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
"А для хлебопеков предусматривалась компенсация на сумму выпущенного хлеба. Сейчас эти меры уже работают. Поэтому направления, связанные с подсолнечным маслом, с сахаром, с мукой, которая является не только сырьем для производства хлеба, но точно так же используется производителями макаронных изделий. И хлеб - это пристальная зона внимания", - подчеркнула заместитель председателя правительства.
Птицеводство также находится в зоне внимания властей РФ. "Задача поставлена на то, чтобы внимательно следить министерству сельского хозяйства за ростом себестоимости продукции, не допустить никаких перекосов с точки зрения государственного регулирования, обеспечить стабильность этой подотрасли, в первую очередь в рамках закупки зерна, как кормов для соответствующей птицы", - сказала Абрамченко.
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 07:23
В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
 
Виктория АбрамченкоОбществоЭкономика
 
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