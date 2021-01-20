https://ria.ru/20210120/tseny-1593786505.html

В правительстве рассказали о стабилизации цен на сахар и масло

В правительстве рассказали о стабилизации цен на сахар и масло

Участники соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России соблюдают договоренности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:15

2021-01-20T10:15

2021-01-20T10:15

виктория абрамченко

общество

экономика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Участники соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России соблюдают договоренности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая курирует АПК в правительстве.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно."На сегодняшний день больше 7 тысяч участников таких соглашений, подписантов. Мы мониторим постоянно, что происходит в крупных торговых сетях, что происходит в магазинах у дома. На сегодняшний день могу сказать, что все участники данных соглашений соглашения соблюдают", - сказала Абрамченко в интервью телеканалу НТВ."Но если где-то возникает напряжение, в субъектах РФ, Федеральная антимонопольная служба тут же включается и реагирует, оперативно реагирует на такие сигналы", - добавила она. Вице-премьер напомнила, что был запущен ряд мер поддержки для производителей других продуктов питания. В частности, кабинет министров ввел субсидии для производителей муки на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы."А для хлебопеков предусматривалась компенсация на сумму выпущенного хлеба. Сейчас эти меры уже работают. Поэтому направления, связанные с подсолнечным маслом, с сахаром, с мукой, которая является не только сырьем для производства хлеба, но точно так же используется производителями макаронных изделий. И хлеб - это пристальная зона внимания", - подчеркнула заместитель председателя правительства.Птицеводство также находится в зоне внимания властей РФ. "Задача поставлена на то, чтобы внимательно следить министерству сельского хозяйства за ростом себестоимости продукции, не допустить никаких перекосов с точки зрения государственного регулирования, обеспечить стабильность этой подотрасли, в первую очередь в рамках закупки зерна, как кормов для соответствующей птицы", - сказала Абрамченко.

https://ria.ru/20210119/tseny-1593613683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, общество, экономика