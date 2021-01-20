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Трамп распорядился об охране своих детей Секретной службой
Трамп распорядился об охране своих детей Секретной службой
Экс-президент США Дональд Трамп перед уходом с поста распорядился сохранить на полгода охрану всех своих детей Секретной службой, сообщает в среду телеканал CNN РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T22:42
2021-01-20T22:42
дональд трамп
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп перед уходом с поста распорядился сохранить на полгода охрану всех своих детей Секретной службой, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.По его данным, Трамп подписал соответствующий меморандум. Если обычно такая охрана распространяется на детей до 16 лет, под этот возраст попадает только его сын Бэррон, то теперь ее получат все дети Трампа, в том числе Иванка, Дональд, Тиффани и Эрик.В среду пост президента США занял Джо Байден. Трамп и его супруга Меланья уехали во Флориду в свою резиденцию.
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дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире

Трамп распорядился об охране своих детей Секретной службой

22:42 20.01.2021
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп перед уходом с поста распорядился сохранить на полгода охрану всех своих детей Секретной службой, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
По его данным, Трамп подписал соответствующий меморандум. Если обычно такая охрана распространяется на детей до 16 лет, под этот возраст попадает только его сын Бэррон, то теперь ее получат все дети Трампа, в том числе Иванка, Дональд, Тиффани и Эрик.
В среду пост президента США занял Джо Байден. Трамп и его супруга Меланья уехали во Флориду в свою резиденцию.
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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