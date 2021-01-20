https://ria.ru/20210120/tramp-1593926060.html

Трамп распорядился об охране своих детей Секретной службой

Трамп распорядился об охране своих детей Секретной службой

Экс-президент США Дональд Трамп перед уходом с поста распорядился сохранить на полгода охрану всех своих детей Секретной службой, сообщает в среду телеканал CNN РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T22:42

2021-01-20T22:42

2021-01-20T22:42

дональд трамп

джо байден

флорида

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп перед уходом с поста распорядился сохранить на полгода охрану всех своих детей Секретной службой, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.По его данным, Трамп подписал соответствующий меморандум. Если обычно такая охрана распространяется на детей до 16 лет, под этот возраст попадает только его сын Бэррон, то теперь ее получат все дети Трампа, в том числе Иванка, Дональд, Тиффани и Эрик.В среду пост президента США занял Джо Байден. Трамп и его супруга Меланья уехали во Флориду в свою резиденцию.

https://ria.ru/20210120/partiya-1593922877.html

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2021

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дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире