ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом.Они сели в вертолет и улетели на авиабазу Эндрюс. Там Трамп выступил перед собравшимися родственниками и сторонниками. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде. <...> Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он, отдельно поблагодарив за хорошую работу вице-президента Майка Пенса и конгресс.Затем Трамп спустился к семье, обнял дочь Тиффани, пожал руку экс-главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу и вместе с Меланьей сел в самолет. По информации СМИ, супруги направились в Палм-Бич, штат Флорида. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где глава государства регулярно проводил выходные и праздники и куда приглашал некоторых мировых лидеров.Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена пройдет сегодня. В первый день на посту, сразу после присяги в Капитолии, он планирует подписать ряд указов, в том числе распоряжения о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.
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2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена
Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом.
Они сели в вертолет и улетели на авиабазу Эндрюс. Там Трамп выступил перед собравшимися родственниками и сторонниками.
"Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде. <...> Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он, отдельно поблагодарив за хорошую работу вице-президента Майка Пенса и конгресс.
Затем Трамп спустился к семье, обнял дочь Тиффани, пожал руку экс-главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу и вместе с Меланьей сел в самолет. По информации СМИ, супруги направились в Палм-Бич, штат Флорида. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где глава государства регулярно проводил выходные и праздники и куда приглашал некоторых мировых лидеров.
Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена пройдет сегодня.
В первый день на посту, сразу после присяги в Капитолии, он планирует подписать ряд указов, в том числе распоряжения о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.
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