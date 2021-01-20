https://ria.ru/20210120/tramp-1593861925.html

Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом

Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом

Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:21

2021-01-20T16:21

2021-01-20T17:15

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меланья трамп

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в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом.Они сели в вертолет и улетели на авиабазу Эндрюс. Там Трамп выступил перед собравшимися родственниками и сторонниками. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде. <...> Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он, отдельно поблагодарив за хорошую работу вице-президента Майка Пенса и конгресс.Затем Трамп спустился к семье, обнял дочь Тиффани, пожал руку экс-главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу и вместе с Меланьей сел в самолет. По информации СМИ, супруги направились в Палм-Бич, штат Флорида. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где глава государства регулярно проводил выходные и праздники и куда приглашал некоторых мировых лидеров.Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена пройдет сегодня. В первый день на посту, сразу после присяги в Капитолии, он планирует подписать ряд указов, в том числе распоряжения о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.

https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена 2021-01-20T16:21 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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меланья трамп, дональд трамп, в мире