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Выборы президента США — 2020
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Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом
Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом
Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:21
2021-01-20T17:15
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом.Они сели в вертолет и улетели на авиабазу Эндрюс. Там Трамп выступил перед собравшимися родственниками и сторонниками. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде. &lt;...&gt; Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он, отдельно поблагодарив за хорошую работу вице-президента Майка Пенса и конгресс.Затем Трамп спустился к семье, обнял дочь Тиффани, пожал руку экс-главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу и вместе с Меланьей сел в самолет. По информации СМИ, супруги направились в Палм-Бич, штат Флорида. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где глава государства регулярно проводил выходные и праздники и куда приглашал некоторых мировых лидеров.Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена пройдет сегодня. В первый день на посту, сразу после присяги в Капитолии, он планирует подписать ряд указов, в том числе распоряжения о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.
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60
Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена
Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена
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меланья трамп, дональд трамп, в мире

Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом

16:21 20.01.2021 (обновлено: 17:15 20.01.2021)
 
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом.
Они сели в вертолет и улетели на авиабазу Эндрюс. Там Трамп выступил перед собравшимися родственниками и сторонниками.
"Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде. <...> Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он, отдельно поблагодарив за хорошую работу вице-президента Майка Пенса и конгресс.
Затем Трамп спустился к семье, обнял дочь Тиффани, пожал руку экс-главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу и вместе с Меланьей сел в самолет. По информации СМИ, супруги направились в Палм-Бич, штат Флорида. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где глава государства регулярно проводил выходные и праздники и куда приглашал некоторых мировых лидеров.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
1 из 5
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
© AP Photo / Alex Brandon
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
2 из 5
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
© REUTERS / Leah Millis
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
3 из 5
Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
4 из 5
Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и его супруга Меланья на базе Эндрюс, штат Мэриленд
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья на базе Эндрюс, штат Мэриленд
5 из 5
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья на базе Эндрюс, штат Мэриленд
© REUTERS / Carlos Barria
1 из 5
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
© AP Photo / Alex Brandon
2 из 5
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
© REUTERS / Leah Millis
3 из 5
Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
© REUTERS / Carlos Barria
4 из 5
Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
© REUTERS / Carlos Barria
5 из 5
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья на базе Эндрюс, штат Мэриленд
© REUTERS / Carlos Barria
Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена пройдет сегодня.
В первый день на посту, сразу после присяги в Капитолии, он планирует подписать ряд указов, в том числе распоряжения о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.
Репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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