https://ria.ru/20210120/tramp-1593859035.html

Эксперт из США рассказал о внешнеполитическом наследии Трампа

Эксперт из США рассказал о внешнеполитическом наследии Трампа

Администрация Дональда Трампа намеренно вышла из ряда основополагающих договоров, в том числе с Россией, так, чтобы в них было сложно вернуться, но снижение... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:26

2021-01-20T16:26

2021-01-20T16:26

выборы президента сша — 2020

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

касем сулеймани

дональд трамп

министерство обороны сша

воз

джо байден

судан

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587548881_0:56:3244:1881_1920x0_80_0_0_7fbc856f81ec6626e017039b696fd91f.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Администрация Дональда Трампа намеренно вышла из ряда основополагающих договоров, в том числе с Россией, так, чтобы в них было сложно вернуться, но снижение напряженности в отношениях с Москвой и Пекином должно быть в числе приоритетов новых властей, считает профессор истории международных отношений США Сиракьюзского университета Осама Халил.Единственное, но без гарантий"Единственным положительным достижением можно назвать мирное соглашение между Соединенными Штатами и "Талибаном". Переговоры об этом периодически велись при разных администрациях. Тот факт, что администрация Трампа хотела вести и довести до конца переговоры и начать вывод войск из Афганистана, я считаю положительным", - сказал он РИА Новости.В то же время, отметил он, власти Афганистана остались за бортом этих переговоров, и это может затруднить реализацию соглашения."Так что в этом есть и положительная сторона, но, с другой стороны, там много пространства для того, чтобы администрация Байдена успешно проигнорировала эти договоренности", - добавил Халил.Вместе с тем он не согласился, что Авраамские соглашения о нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран можно считать достижением Трампа."Неправильно называть это соглашениями о мире. Это соглашения о нормализации отношений. Ни у одной из этих стран нет общей границы с Израилем, они не находятся в состоянии войны с Израилем. И, возможно, самое важное, что как минимум три из них (оставим Судан в стороне, это особый случай) – ОАЭ, Марокко и Бахрейн – имеют давние связи с Израилем, которые они поддерживали тайно", - пояснил собеседник агентства.Изъян этих соглашений в том, что они заключены при сохранении оккупации палестинских территорий, а палестинцы так и остаются без своего государства или даже обещаний о его создании, а соглашения фактически закрепили эту ситуацию, считает Халил. Соглашение с Марокко он называет в этом смысле худшим из них, так как оно также включало признание Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой."Один из плюсов этих соглашений для Соединенных Штатов – это увеличение продаж вооружений странам Персидского залива, где и так большое количество оружия и большая напряженность. Часть этого также сдерживание Ирана", - добавил он.Опасное наследиеВ общем и целом внешнеполитическое наследие Трампа он назвал "негативным и довольно опасным".К этому он отнес выход из ядерной сделки с Ираном, выход из Договора об открытом небе и Договора о РСМД, выход из ВОЗ, торговую войну и рост напряженности в отношениях с Китаем, политику в отношении беженцев, в том числе прекращение помощи им по линии ООН."Администрация Трампа открыла дверь таким организациям, которые еще при администрации Буша рассматривались как неприкасаемые: Фонд защиты демократий, ряд других исламофобских организаций. Это послужило не только распространению их аргументов, но и имело непосредственное влияние на политику, что выразилось, например, в запрете на въезд в США (в 2017 году Трамп своим указом ввел ограничения для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Судана, Сомали, Сирии и Йемена, этот указ еще называют "Запретом на въезд мусульман" - ред.) и том, как администрация проводила свою политику", - сказал Халил.Однако, отметил он, администрация Трампа в отличие от прежних администраций не развязала новую войну, за что ей можно отдать должное."Но она не завершила войну в Сирии, не завершила свою вовлеченность в ситуацию в Йемене, в Африке", - добавил эксперт.При этом был убит иранский генерал Касем Сулеймани, что, считает Халил, совершенно не было необходимо и лишь привело к росту напряженности.Провал с ИраномПолитику максимального давления на Иран Халил считает провальной. По его словам, беспокойство должно вызывать и то, что после убийства Сулеймани и с началом пандемии коронавируса СМИ сообщали, что в администрации на высоком уровне – госсекретаря Майка Помпео и советника по национальной безопасности Роберта О"Брайена – звучали призывы использовать пандемию, чтобы нанести удар по Ирану, "наказать его и усилить трения"."Считалось, что мы можем нанести удар по Ирану, они будут не в состоянии ответить, и режим падет", - сказал Халил.Он обратил внимание на то, что источником утечки информации в газеты тогда был Пентагон."То есть у вас Пентагон против наращивания напряженности, а госдепартамент на удивление за", - отметил эксперт.Убеждение Помпео в том, что правящий режим в Иране постоянно находится на грани коллапса, несмотря на любые свидетельства обратного, и что для его свержения достаточно нанести удар, Халил назвал смешным.Обратный эффектПо его словам, политика США привела к укреплению позиций сторонников жесткой линии в Иране, который при этом стремится просто к тому, чтобы получить признание на международной арене и не быть в статусе изгоя. Тегеран видит свое будущее в укреплении отношений с Востоком, а не Западом, и это видно по его торговле с Китаем и Россией после выхода США из СВПД, добавил эксперт."Посмотрите, что было до СВПД. Китай и Россия не были готовы жертвовать своими отношениями с США ради Ирана", - продолжил Халил.Но торговые войны и ряд политических шагов в отношении Китая, таких как поддержка протестующих в Гонконге, отказ признать претензии Пекина в Южно-Китайском море, привели к тому, что Китай готов обходить санкции и расширять связи с Тегераном, считает он.По его мнению, Иран, возможно, был бы готов на некоторые шаги, такие как разрыв связей с "Хамас", уменьшение отношений с "Хезболлой" и даже отказ от поддержки Башара Асада, хотя и не уход из Сирии. Но убийство Сулеймани было ясным сигналом, что нормальные отношения с Вашингтоном невозможны, что опять ориентирует Иран на Восток и ряд европейских стран, таких как Франция или Германия, сказал Халил.При этом он выразил уверенность в том, что Иран заинтересован в СВПД, так как не хочет санкций, хочет торговать с Европой и не желает возможных санкций на торговлю с Россией и Китаем.Уход с гарантией"Администрация Трампа не просто вышла из СВПД, Договора об открытом небе, Договора о РСМД. Она предприняла шаги, чтобы Соединенным Штатам гарантировано было сложно туда вернуться. Например, в случае с Договором об открытом небе они начали разбирать самолеты, которые использовались для этого", - сказал эксперт.По его мнению, это было сделано намеренно, чтобы следующая администрация не смогла легко откатить это назад.Хотя ранее администрации и оставляли своим преемникам проблемы, но на таком уровне, когда выходили из основополагающих договоров с многолетней историей, таких как ДРСМД, и потом начинали гонку вооружений, это никогда не происходило, добавил он."Это очень усложняет не только возврат в этот договор, но и выработку нового. Так что здесь в общем и целом наследие негативное", - сказал собеседник агентства.Потому что не ТрампОтношения с европейскими странами будут как раз тем, что администрации Байдена наиболее просто восстановить."Европейские страны не привыкли к тому, чтобы их принижал на международной арене президент США. Примут ли они Джо Байдена? Уверен, что да, просто потому что он не Дональд Трамп. Будут ли они также осторожничать в том, чтобы следовать в будущем за США, это, пожалуй, один из вопросов в наследии Трампа", - сказал Халил.Главными проблемами в последнее время между США и Европой он называет войны таможенных пошлин и давление на союзников в вопросе увеличения финансирования нужд НАТО.Кроме того, настоящей проблемой для союзников в Европе стал выход Вашингтона из ДРСМД, так как он был гарантом неразмещения ядерного оружия и предотвращения ядерной войны для Европы.Еще одной проблемой для многих европейских стран он назвал рост националистических настроений, и Трамп тоже сыграл в этом роль, считает Халил."Хотя обычно об этом говорят как о внутренней проблеме, мы видим, что многие силы, которые стояли за Трампом и поддерживали его, тоже придали этому популярность в Европе. И в этом мы тоже увидим больше напряженности в следующие четыре года", - сказал он.США и Россию ждет рост напряженности"Думаю, это будет интересное время. Если посмотреть, кого выбрал Байден по линии национальной безопасности и в государственный департамент, эти люди очень критиковали Россию и Владимира Путина. Не предвижу, чтобы администрация Байдена поддерживала тесные отношения с Москвой. И я уверен, что будут трения, особенно вокруг вопросов хакерства, этой новой гонки вооружений, Украина, Сирия", - сказал он.По словам собеседника агентства, ранее в СМИ была целая информационная волна о якобы связи Трампа с Россией. Это, по его мнению, делалось по большей части ради рейтингов и апеллировало к "мышлению времен холодной войны среди демократов"."Что, честно говоря, может помочь, так это то, что администрация Байдена может быть слишком отвлечена на борьбу с коронавирусом и экономику, а также работу с Ираном. Но в ближайшие два года, я думаю, будет рост напряженности между Соединенными Штатами и Россией", - добавил Халил.Потенциальное продление СНВ-3 могло бы частично снять напряженность в нынешних отношениях двух стран, считает он."Но я не уверен, насколько это входит в повестку дня Байдена", - сказал Халил.Главное — COVIDПервоочередной задачей новой администрации он считает борьбу с пандемией коронавируса."Это означает, что Соединенные Штаты должны оказать поддержку ВОЗ, увеличить ее финансирование", - сказал он.Эксперт напомнил, что Вашингтон урезал финансирование на работу центров раннего предупреждения об эпидемиях и появлении новых вирусов на ранней стадии, в том числе в Китае."Во-вторых, это работа с проблемой изменения климата. Предпосылки таковы, что Парижского соглашения может быть недостаточно. Но вернуться в Парижское соглашение очень важно", - продолжил Халил.На третье место он поставил вопрос иранской ядерной программы."Четвертое и пятое касаются отношений с Россией и Китаем, выстраивания их таким образом, чтобы снизить напряженность вокруг торговых войн, вокруг новой гонки вооружений, вместо того чтобы двигаться к новой холодной войне, о чем мы, если честно, много слышим в вашингтонском истеблишменте", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20210112/kabulov-1592686215.html

https://ria.ru/20201212/mid-1588930252.html

https://ria.ru/20201216/vybory-1589582160.html

https://ria.ru/20210120/roukhani-1593791319.html

https://ria.ru/20210105/iran-1592029460.html

https://ria.ru/20210117/zakharova-1593410350.html

https://ria.ru/20210112/pompeo-1592791054.html

https://ria.ru/20201229/bayden-1591390218.html

https://ria.ru/20201008/tramp-1578741618.html

https://ria.ru/20210108/tramp-1592343383.html

судан

франция

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), касем сулеймани, дональд трамп, министерство обороны сша, воз, джо байден, судан, франция, тегеран (город), хезболла, сша, в мире