https://ria.ru/20210120/tramp-1593796890.html

Политолог оценил решение Трампа о помиловании 73 человек

Политолог оценил решение Трампа о помиловании 73 человек

Список помилованных президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о его намерениях продолжать политическую карьеру, считает российский политолог, доцент... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:13

2021-01-20T11:13

2021-01-20T11:13

стивен бэннон

руди джулиани

мария бутина

дональд трамп

эдвард сноуден

джулиан ассанж

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Список помилованных президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о его намерениях продолжать политическую карьеру, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани.По мнению эксперта, очевидно, что Трамп рассчитывает на будущую политическую карьеру. "Он рассчитывает на создание Патриотической партии. Неслучайно партия будет иметь название Патриотическая, и, по-видимому в этом своем желании он будет пытаться опереться на какие-то более широкие круги американских патриотов, то есть не только на антиинтернационалистов, которые его поддерживали, не только на сторонников в узком смысле принципа America First, "Америка прежде всего", но, возможно, и на какие-то круги, связанные с армией, с разведывательными службами – ровно те, которые он не очень сумел перевести на свою сторону", - сказал Межуев РИА Новости."В этом смысле он, видимо, посчитал ненужным помиловать Ассанжа и Сноудена, то есть людей, которые воспринимаются многими представителями военного и разведсообщества как предатели", - отметил эксперт. Кроме того, помилование Сноудена сыграло бы на руку тем, кто обвиняет Трампа в том, что он потакает России, добавил он.То, что Трамп не помиловал сам себя, также свидетельствует о его политических планах, указал Межуев. "Если бы он это сделал, это бы означало расписаться в прекращении политической карьеры", - сказал эксперт. По его мнению, такой шаг вполне мог бы быть осмеян. "Он избежал этого осмеяния и осуждения с патриотической позиции. Он пытается остаться в американской политике в качестве серьезной фигуры патриотического лагеря", - заключил он.Трамп обсуждал в последние дни создание новой политической партии, которую хотел бы назвать "Патриотическая партия", сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Газета отмечает, что создание новой партии потребует значительных вложений. При этом у Трампа есть большое число сторонников, часть которых не была вовлечена в политику Республиканской партии до его прихода к власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/tramp-1593790239.html

https://ria.ru/20210120/butina-1593784476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен бэннон, руди джулиани, мария бутина, дональд трамп, эдвард сноуден, джулиан ассанж, в мире