Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/tramp-1593796890.html
Политолог оценил решение Трампа о помиловании 73 человек
Политолог оценил решение Трампа о помиловании 73 человек
Список помилованных президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о его намерениях продолжать политическую карьеру, считает российский политолог, доцент... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:13
2021-01-20T11:13
стивен бэннон
руди джулиани
мария бутина
дональд трамп
эдвард сноуден
джулиан ассанж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947687_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_1e9bf937976f8c6f4d6cd6d3cad47e36.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Список помилованных президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о его намерениях продолжать политическую карьеру, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани.По мнению эксперта, очевидно, что Трамп рассчитывает на будущую политическую карьеру. "Он рассчитывает на создание Патриотической партии. Неслучайно партия будет иметь название Патриотическая, и, по-видимому в этом своем желании он будет пытаться опереться на какие-то более широкие круги американских патриотов, то есть не только на антиинтернационалистов, которые его поддерживали, не только на сторонников в узком смысле принципа America First, "Америка прежде всего", но, возможно, и на какие-то круги, связанные с армией, с разведывательными службами – ровно те, которые он не очень сумел перевести на свою сторону", - сказал Межуев РИА Новости."В этом смысле он, видимо, посчитал ненужным помиловать Ассанжа и Сноудена, то есть людей, которые воспринимаются многими представителями военного и разведсообщества как предатели", - отметил эксперт. Кроме того, помилование Сноудена сыграло бы на руку тем, кто обвиняет Трампа в том, что он потакает России, добавил он.То, что Трамп не помиловал сам себя, также свидетельствует о его политических планах, указал Межуев. "Если бы он это сделал, это бы означало расписаться в прекращении политической карьеры", - сказал эксперт. По его мнению, такой шаг вполне мог бы быть осмеян. "Он избежал этого осмеяния и осуждения с патриотической позиции. Он пытается остаться в американской политике в качестве серьезной фигуры патриотического лагеря", - заключил он.Трамп обсуждал в последние дни создание новой политической партии, которую хотел бы назвать "Патриотическая партия", сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Газета отмечает, что создание новой партии потребует значительных вложений. При этом у Трампа есть большое число сторонников, часть которых не была вовлечена в политику Республиканской партии до его прихода к власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/tramp-1593790239.html
https://ria.ru/20210120/butina-1593784476.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947687_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_7b8a5eac6ef9eaad74da6358077c6ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стивен бэннон, руди джулиани, мария бутина, дональд трамп, эдвард сноуден, джулиан ассанж, в мире

Политолог оценил решение Трампа о помиловании 73 человек

11:13 20.01.2021
 
© REUTERS / CHERISS MAYДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / CHERISS MAY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Список помилованных президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о его намерениях продолжать политическую карьеру, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 10:41Сказано в эфире
Эксперт спрогнозировал политическое будущее Трампа
По мнению эксперта, очевидно, что Трамп рассчитывает на будущую политическую карьеру. "Он рассчитывает на создание Патриотической партии. Неслучайно партия будет иметь название Патриотическая, и, по-видимому в этом своем желании он будет пытаться опереться на какие-то более широкие круги американских патриотов, то есть не только на антиинтернационалистов, которые его поддерживали, не только на сторонников в узком смысле принципа America First, "Америка прежде всего", но, возможно, и на какие-то круги, связанные с армией, с разведывательными службами – ровно те, которые он не очень сумел перевести на свою сторону", - сказал Межуев РИА Новости.
"В этом смысле он, видимо, посчитал ненужным помиловать Ассанжа и Сноудена, то есть людей, которые воспринимаются многими представителями военного и разведсообщества как предатели", - отметил эксперт. Кроме того, помилование Сноудена сыграло бы на руку тем, кто обвиняет Трампа в том, что он потакает России, добавил он.
Мария Бутина на презентации своей книги #Тюремный дневник - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 09:54
Бутина оценила помилование Трампом политконсультанта Эриксона
То, что Трамп не помиловал сам себя, также свидетельствует о его политических планах, указал Межуев. "Если бы он это сделал, это бы означало расписаться в прекращении политической карьеры", - сказал эксперт. По его мнению, такой шаг вполне мог бы быть осмеян. "Он избежал этого осмеяния и осуждения с патриотической позиции. Он пытается остаться в американской политике в качестве серьезной фигуры патриотического лагеря", - заключил он.
Трамп обсуждал в последние дни создание новой политической партии, которую хотел бы назвать "Патриотическая партия", сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Газета отмечает, что создание новой партии потребует значительных вложений. При этом у Трампа есть большое число сторонников, часть которых не была вовлечена в политику Республиканской партии до его прихода к власти.
 
Стивен БэннонРуди ДжулианиМария БутинаДональд ТрампЭдвард СноуденДжулиан АссанжВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22СМИ: США недовольны решением КНР о санкциях против экс-чиновников Трампа
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
Лента новостейМолния