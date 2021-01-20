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Трамп не помиловал Ассанжа и Сноудена
Трамп не помиловал Ассанжа и Сноудена
Президент США Дональд Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:25
2021-01-20T09:25
дональд трамп
эдвард сноуден
джулиан ассанж
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, следует из списка помилованных президентом, который распространил Белый дом.В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани.Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек.Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения президентского срока 20 января, писала и газета New York Times.Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.
https://ria.ru/20210120/itogi-1593779128.html
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дональд трамп, эдвард сноуден, джулиан ассанж, сша, в мире

Трамп не помиловал Ассанжа и Сноудена

09:25 20.01.2021
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, следует из списка помилованных президентом, который распространил Белый дом.
В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани.
Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения президентского срока 20 января, писала и газета New York Times.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 09:12
Американский эксперт оценил итоги внешней политики Трампа
Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.
Картонная фигура с изображением президента США Дональда Трампа у Капитолия штата Пенсильвания в Харрисберге - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 08:28
Дональд Трамп: президент, который играл не по правилам
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.
 
Дональд ТрампЭдвард СноуденДжулиан АссанжСШАВ мире
 
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