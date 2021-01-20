https://ria.ru/20210120/tramp-1593779630.html

Трамп помиловал Пола Эриксона, связанного с делом Бутиной

Трамп помиловал Пола Эриксона, связанного с делом Бутиной

Президент США Дональд Трамп помиловал политконсультанта Пола Эриксона, связанного с делом россиянки Марии Бутиной, сообщил Белый дом. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:12

2021-01-20T09:12

2021-01-20T10:21

стивен бэннон

капитолий

северная дакота

мария бутина

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помиловал политконсультанта Пола Эриксона, связанного с делом россиянки Марии Бутиной, сообщил Белый дом.Отмечается, что Эриксону дали семь лет тюрьмы, что практически в два раза больше максимально рекомендованного Минюстом приговора."Это помилование помогает исправить несправедливости того, что оказалось, вероятно, крупнейшей охотой на ведьм в американской истории", — заявили в администрации.Эриксон — бывший бойфренд Марии Бутиной. Россиянка заявила РИА Новости, что рада его помилованию. При этом она отметила, что россияне, находящиеся в американских тюрьмах, заслуживали этого гораздо больше.Всего Трамп помиловал 73 человека, еще 70 американцам смягчили наказание. Среди помилованных, в частности, оказался бывший советник Трампа Стивен Бэннон.Помилования — одна из обязанностей президента, которую он должен выполнить до истечения своих полномочий. Трамп приступил к дарованию помилований еще до рождественских праздников. Однако процесс был приостановлен незадолго до 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии во время утверждения результатов выборов.Дело Пола ЭриксонаВ 2019 году американская пресса утверждала, что Пол Эриксон познакомил Марию Бутину с высокопоставленными представителями Республиканской партии в период с 2013 по 2017 год, организовал визит делегации стрелковой ассоциации в Россию, где она встречалась с российскими чиновниками высокого уровня. Этот эпизод стал одним из пунктов расследования "российского следа" в американских президентских выборах 2016 года. В то же время выдвинутые против него обвинения к делу россиянки не относятся. В феврале 2019-го Эриксона обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Ему вменяли 11 преступных эпизодов, максимальный срок по ним — до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250-500 тысяч долларов.В обвинительном заключении говорилось, что с 1996-го до августа 2018 года Эриксон привлекал средства инвесторов, давая им ложные обещания. Среди проектов, в которые он призывал вложить деньги, — инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и проекты в области недвижимости в Северной Дакоте. Он признал вину по двум эпизодам и согласился выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Кроме того, к соглашению о признании вины прилагается секретное дополнение, которое закрыто для прочтения в общедоступной базе данных.Бутину задержали в июле 2018 года и приговорили к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Россиянка признала себя виновной. Если бы она не сделала этого, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Осенью 2019-го Бутину освободили и депортировали в Россию.

https://ria.ru/20210120/tramp-1593781760.html

https://ria.ru/20210120/tramp-1593780758.html

https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html

https://ria.ru/20210120/itogi-1593779128.html

северная дакота

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен бэннон, капитолий, северная дакота, мария бутина, дональд трамп, сша, в мире