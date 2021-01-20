https://ria.ru/20210120/tramp-1593776313.html
СМИ: Трамп не планирует подписывать указ о своем помиловании
СМИ: Трамп не планирует подписывать указ о своем помиловании
Президент США Дональд Трамп не планирует подписывать указы о своем помиловании, а также о помиловании членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани, сообщает... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:27
2021-01-20T08:27
2021-01-20T08:51
руди джулиани
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планирует подписывать указы о своем помиловании, а также о помиловании членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани, сообщает агентство Рейтер.При этом отмечается, что президент помилует одного из бывших крупнейших спонсоров Республиканской партии Эллиота Бройди, который признал вину в незаконной лоббистской деятельности.Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения президентского срока 20 января, писала и газета New York Times.Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.
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руди джулиани, дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
не планирует подписывать указы о своем помиловании, а также о помиловании членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани
, сообщает агентство Рейтер.
"Трамп не помилует себя, свою семью или Руди Джулиани", - говорится в сообщении агентства.
При этом отмечается, что президент помилует одного из бывших крупнейших спонсоров Республиканской партии Эллиота Бройди, который признал вину в незаконной лоббистской деятельности.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения президентского срока 20 января, писала и газета New York Times.
Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.