https://ria.ru/20210120/tramp-1593776313.html

СМИ: Трамп не планирует подписывать указ о своем помиловании

СМИ: Трамп не планирует подписывать указ о своем помиловании

Президент США Дональд Трамп не планирует подписывать указы о своем помиловании, а также о помиловании членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани, сообщает... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:27

2021-01-20T08:27

2021-01-20T08:51

руди джулиани

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947687_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_1e9bf937976f8c6f4d6cd6d3cad47e36.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планирует подписывать указы о своем помиловании, а также о помиловании членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани, сообщает агентство Рейтер.При этом отмечается, что президент помилует одного из бывших крупнейших спонсоров Республиканской партии Эллиота Бройди, который признал вину в незаконной лоббистской деятельности.Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения президентского срока 20 января, писала и газета New York Times.Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.

https://ria.ru/20210120/tramp-1593766501.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руди джулиани, дональд трамп, сша, в мире