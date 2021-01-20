https://ria.ru/20210120/tramp-1593769861.html
WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
Президент США Дональд Трамп обсуждал в последние дни создание новой политической партии, которую хотел бы назвать "Патриотическая партия", пишет газета Wall... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T05:25
2021-01-20T05:25
2021-01-20T05:25
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсуждал в последние дни создание новой политической партии, которую хотел бы назвать "Патриотическая партия", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Сообщается, что он обсуждал этот вопрос со своими помощниками и другими приближенными.Газета отмечает, что создание новой партии потребует значительных вложений. При этом у Трампа есть большое число сторонников, часть которых не была вовлечена в политику Республиканской партии до его прихода к власти.В последние дни обострились отношения Трампа с некоторыми лидерами республиканцев. Так, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл обвинил президента в провоцировании толпы, которая штурмовала Капитолий 6 января.
https://ria.ru/20210120/tramp-1593768359.html
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дональд трамп, сша, в мире