https://ria.ru/20210120/tramp-1593768359.html
Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
Почти половина американцев считают, что Дональд Трамп запомнится как один из худших президентов в истории США, свидетельствуют данные опроса государственной... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T03:55
2021-01-20T03:55
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти половина американцев считают, что Дональд Трамп запомнится как один из худших президентов в истории США, свидетельствуют данные опроса государственной радиостанции NPR, программы PBS NewsHour и социологической фирмы Marist.Согласно результатам опроса, 47% американцев заявили, что Трамп запомнится как один из худших президентов в истории страны. Обратного мнения придерживаются 16% американцев - они считают, что Трампа запомнят как одного из лучших президентов в американской истории. По 11% американцев на вопрос, каким запомнится Трамп, ответили "лучше среднего" и "относительно средним", 13% - "хуже среднего", 2% опрошенных заявили, что не уверены.В целом, по данным опроса, уровень одобрения Трампа составляет 38%. Это один из самых низких уровней за время его президентства, согласно результатам опроса NPR/PBS NewsHour/Marist.Опрос проводился 11-13 января, в нем участвовали 1173 респондента, среди которых 1012 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность опроса составляет 3,5 процентных пункта, для зарегистрированных избирателей – 3,7 процентных пункта.
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дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Почти половина американцев считают, что Дональд Трамп
запомнится как один из худших президентов в истории США
, свидетельствуют данные опроса государственной радиостанции NPR, программы PBS NewsHour и социологической фирмы Marist.
Согласно результатам опроса, 47% американцев заявили, что Трамп запомнится как один из худших президентов в истории страны. Обратного мнения придерживаются 16% американцев - они считают, что Трампа запомнят как одного из лучших президентов в американской истории. По 11% американцев на вопрос, каким запомнится Трамп, ответили "лучше среднего" и "относительно средним", 13% - "хуже среднего", 2% опрошенных заявили, что не уверены.
В целом, по данным опроса, уровень одобрения Трампа составляет 38%. Это один из самых низких уровней за время его президентства, согласно результатам опроса NPR/PBS NewsHour/Marist.
Опрос проводился 11-13 января, в нем участвовали 1173 респондента, среди которых 1012 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность опроса составляет 3,5 процентных пункта, для зарегистрированных избирателей – 3,7 процентных пункта.