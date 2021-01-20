https://ria.ru/20210120/tramp-1593767237.html

Трамп распорядился рассекретить данные о слежке за сотрудниками его штаба

Трамп распорядился рассекретить данные о слежке за сотрудниками его штаба

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить информацию о слежке за сотрудниками его штаба в ходе предвыборной кампании 2016 года, говорится в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T02:53

2021-01-20T02:53

2021-01-20T02:53

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить информацию о слежке за сотрудниками его штаба в ходе предвыборной кампании 2016 года, говорится в меморандуме, подписанном Трампом.Речь идет о документах, предоставленных Белому дому 30 декабря 2020 года.Трамп заявлял, что слежка за сотрудниками его предвыборного штаба со стороны спецслужб является гигантским политическим скандалом. Официальные лица администрации Барака Обамы, отдававшие распоряжения о слежке, говорили, что это было вызвано соображениями национальной безопасности, в том числе опасениями "сговора" Трампа с Россией. После того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не подтвердило наличие такого "сговора", некоторые официальные лица при Обаме заявили, что не стали бы давать такие распоряжения, если бы знали, что подозрения недостаточно подтверждены.

https://ria.ru/20210120/tramp-1593766501.html

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дональд трамп, сша, в мире