Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/tramp-1593767237.html
Трамп распорядился рассекретить данные о слежке за сотрудниками его штаба
Трамп распорядился рассекретить данные о слежке за сотрудниками его штаба
Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить информацию о слежке за сотрудниками его штаба в ходе предвыборной кампании 2016 года, говорится в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T02:53
2021-01-20T02:53
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592766640_0:271:3079:2003_1920x0_80_0_0_4e31c786b132c5d4f87e7056e212ef46.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить информацию о слежке за сотрудниками его штаба в ходе предвыборной кампании 2016 года, говорится в меморандуме, подписанном Трампом.Речь идет о документах, предоставленных Белому дому 30 декабря 2020 года.Трамп заявлял, что слежка за сотрудниками его предвыборного штаба со стороны спецслужб является гигантским политическим скандалом. Официальные лица администрации Барака Обамы, отдававшие распоряжения о слежке, говорили, что это было вызвано соображениями национальной безопасности, в том числе опасениями "сговора" Трампа с Россией. После того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не подтвердило наличие такого "сговора", некоторые официальные лица при Обаме заявили, что не стали бы давать такие распоряжения, если бы знали, что подозрения недостаточно подтверждены.
https://ria.ru/20210120/tramp-1593766501.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592766640_180:408:2366:2048_1920x0_80_0_0_1e37b876d0182b4b3b3454a11b66cf82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, в мире

Трамп распорядился рассекретить данные о слежке за сотрудниками его штаба

02:53 20.01.2021
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить информацию о слежке за сотрудниками его штаба в ходе предвыборной кампании 2016 года, говорится в меморандуме, подписанном Трампом.
Речь идет о документах, предоставленных Белому дому 30 декабря 2020 года.
Трамп заявлял, что слежка за сотрудниками его предвыборного штаба со стороны спецслужб является гигантским политическим скандалом. Официальные лица администрации Барака Обамы, отдававшие распоряжения о слежке, говорили, что это было вызвано соображениями национальной безопасности, в том числе опасениями "сговора" Трампа с Россией. После того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не подтвердило наличие такого "сговора", некоторые официальные лица при Обаме заявили, что не стали бы давать такие распоряжения, если бы знали, что подозрения недостаточно подтверждены.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
02:28Выборы президента США — 2020
Трамп в последний раз обратился к американцам
 
Дональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Российские миротворцы сопроводили новую колонну с беженцами в Карабахе
07:07В депздраве Москвы начал работать робот-диагност Архимед
07:03Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
07:02CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45В штабе Байдена представили подробности его инаугурации
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
Лента новостейМолния