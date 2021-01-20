https://ria.ru/20210120/tramp-1593766501.html

Трамп в последний раз обратился к американцам

Трамп в последний раз обратился к американцам

Президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту главы государства. Выдержки из его речи распространил Белый дом. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T02:28

2021-01-20T02:28

2021-01-20T06:57

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту главы государства. Выдержки из его речи распространил Белый дом.По словам Трампа, в качестве главы государства он подтвердил "священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом".Уходящий глава государства назвал себя первым американским лидерам за последние десятилетия, не начавшим ни одной войны.Глава государства заверил, что как никогда горд быть американцем, поэтому боится за будущее своей великой нации. Президент отметил, что будет молиться за успех администрации Байдена в деле обеспечения процветания и национальной безопасности Штатов.Американский лидер также отметил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания. По его словам, политическое движение, которое он начал, "еще только начинается".Трамп заявил, что считает свое президентство успешным. Он предостерег США от "потери уверенности в своем величии".Прощальная речь Меланьи ТрампСупруга Дональда Трампа — Меланья тоже выпустила прощальное обращение к жителям Америки. В своей речи она призвала американцев отказаться от насилия.Также она поблагодарила врачей, медработников и всех тех, кто помогает бороться с пандемией COVID-19. Трамп заявила, что скорбит о жертвах инфекции, и напомнила гражданам США о ценности каждой жизни.Выборы президента СШАВыборы президента США состоялись 3 ноября. Их выиграл кандидат от демократов Джо Байден. Трамп отказался признать поражение. Он неоднократно заявлял о многочисленных нарушениях в ходе голосования.Штаб Трампа попытался оспорить через суд результаты голосования в ключевых штатах, но это не принесло результата.Конгресс США 6 января утвердил результаты голосования коллегии выборщиков, признавших Байдена победителем.В тот же день сторонники Трампа осадили Капитолий, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Позднее палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Инаугурация нового президента пройдет 20 января. Во многом эта церемония будет напоминать предыдущие. Однако пандемия и недавний штурм Капитолия все же внесли свои коррективы, так что изменений будет немало.

https://ria.ru/20210119/prezident-1593555154.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/bayden-1593740477.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/putin-1593679711.html

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меланья трамп, капитолий, дональд трамп, нато, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире