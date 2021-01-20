https://ria.ru/20210120/tiktok-1593912696.html
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах
Роскомнадзор направил в TikTok требование удалить информацию, вовлекающую несовершеннолетних участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях, а... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:18
2021-01-20T20:18
2021-01-20T20:18
россия
tiktok
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роскомнадзор направил в TikTok требование удалить информацию, вовлекающую несовершеннолетних участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях, а также призвал все соцсети и СМИ не допускать распространения такой информации, говорится в сообщении ведомства."На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия", - говорится в сообщении Роскомнадзора.Ведомство уточняет, что в TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях. "Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok", - подчеркивается в уведомлении, которое цитирует пресс-служба Роскомнадзора."Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями", - добавили в Роскомнадзоре.
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россия, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)