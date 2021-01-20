https://ria.ru/20210120/tiktok-1593912696.html

Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах

Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах

Роскомнадзор направил в TikTok требование удалить информацию, вовлекающую несовершеннолетних участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях, а... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:18

2021-01-20T20:18

2021-01-20T20:18

россия

tiktok

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роскомнадзор направил в TikTok требование удалить информацию, вовлекающую несовершеннолетних участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях, а также призвал все соцсети и СМИ не допускать распространения такой информации, говорится в сообщении ведомства."На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия", - говорится в сообщении Роскомнадзора.Ведомство уточняет, что в TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях. "Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok", - подчеркивается в уведомлении, которое цитирует пресс-служба Роскомнадзора."Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями", - добавили в Роскомнадзоре.

https://ria.ru/20210117/postskriptum-1593402886.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)