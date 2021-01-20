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Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов
Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов
Очень скоро россияне могут столкнуться с нашествием тараканов. В чем причина и как защититься, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T02:08
2021-01-20T02:08
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Очень скоро россияне могут столкнуться с нашествием тараканов. В чем причина и как защититься, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.По ее словам, периодическая активизация тараканов является частью цикла размножения этих насекомых.Для защиты квартиры от проникновения тараканов Светлана Рославцева советует перекрыть им основные пути."Первое, что можно сделать – это поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Такие отверстия есть на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной комнате", ‒ пояснила специалист.Светлана Рославцева отметила, что поскольку тараканы любят места, где тепло и есть вода, в первую очередь они пойдут в эти помещения.Что касается средств уничтожения насекомых, то, по словам специалиста, проблема заключается в том, что к настоящему моменту сформировалась популяция тараканов, устойчивых к основным инсектицидам. В том числе к пиретроиду ‒ средства на его основе и распыляют, как правило, службы дезинфекции."Результаты от этого не очень хорошие. Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности", – сказала Светлана Рославцева.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов

02:08 20.01.2021
 
© Depositphotos / lufimorganТаракан
Таракан - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Depositphotos / lufimorgan
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Очень скоро россияне могут столкнуться с нашествием тараканов. В чем причина и как защититься, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
По ее словам, периодическая активизация тараканов является частью цикла размножения этих насекомых.
"Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом", – уточнила специалист Роспотребнадзора.
Для защиты квартиры от проникновения тараканов Светлана Рославцева советует перекрыть им основные пути.
"Первое, что можно сделать – это поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Такие отверстия есть на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной комнате", ‒ пояснила специалист.
Светлана Рославцева отметила, что поскольку тараканы любят места, где тепло и есть вода, в первую очередь они пойдут в эти помещения.
Что касается средств уничтожения насекомых, то, по словам специалиста, проблема заключается в том, что к настоящему моменту сформировалась популяция тараканов, устойчивых к основным инсектицидам. В том числе к пиретроиду ‒ средства на его основе и распыляют, как правило, службы дезинфекции.
"Результаты от этого не очень хорошие. Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности", – сказала Светлана Рославцева.
Тараканы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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