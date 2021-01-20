https://ria.ru/20210120/tailand-1593804548.html

Таиланд продлил россиянам срок возможного нахождения в стране

Таиланд продлил россиянам срок возможного нахождения в стране

Правительство Таиланда приняло решение продлить период разрешенного пребывания с 30 до 45 дней для российских туристов, въезжающих в страну в безвизовом... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:12

2021-01-20T12:12

2021-01-20T12:13

туризм

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство Таиланда приняло решение продлить период разрешенного пребывания с 30 до 45 дней для российских туристов, въезжающих в страну в безвизовом порядке, сообщает АТОР. С конца декабря 2020 года россияне могли приезжать без виз, при условии нахождения в Королевстве до 30 дней, 15 из которых отводилось на обязательную оплачиваемую за свой счет изоляцию в отелях, входящих в систему ASQ (Альтернативный государственный карантин) или ALQ (Альтернативный локальный карантин). Послабление вводится с января 2021 года, чтобы туристы могли отдохнуть "вне карантина" дольше. Нововведение ориентировочно будет действовать до 30 сентября. Решение о его продлении или отмене будет принято с учетом дальнейшего развития санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Все остальные правила остаются пока без изменений. По-прежнему необходимо получение разрешения на въезд (Certificate of Entry), медицинская справка о готовности к авиаперелету (Fit to Fly), подтверждение отсутствия COVID-19 (ПЦР-тест), полученное не более чем за 72 часа до вылета, а также соответствующая медстраховка. Гостям, которые захотят провести в Таиланде до 90 дней, нужно оформлять туристическую визу TR.Эксперты положительно оценили послабление, при этом отметив, что глобально спрос в связи с ним не изменится, речь о массовых турпотоках не идет. Большинство россиян могут позволить себе максимум 15-дневный отпуск. Гости начнут возвращаться в Таиланд только после отмены карантина.

https://ria.ru/20210118/oka-1593024359.html

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, таиланд, отдых