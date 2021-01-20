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https://ria.ru/20210120/tailand-1593804548.html
Таиланд продлил россиянам срок возможного нахождения в стране
Таиланд продлил россиянам срок возможного нахождения в стране
Правительство Таиланда приняло решение продлить период разрешенного пребывания с 30 до 45 дней для российских туристов, въезжающих в страну в безвизовом... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:12
2021-01-20T12:13
туризм
коронавирус covid-19
куда поехать
туристы
визы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
таиланд
отдых
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство Таиланда приняло решение продлить период разрешенного пребывания с 30 до 45 дней для российских туристов, въезжающих в страну в безвизовом порядке, сообщает АТОР. С конца декабря 2020 года россияне могли приезжать без виз, при условии нахождения в Королевстве до 30 дней, 15 из которых отводилось на обязательную оплачиваемую за свой счет изоляцию в отелях, входящих в систему ASQ (Альтернативный государственный карантин) или ALQ (Альтернативный локальный карантин). Послабление вводится с января 2021 года, чтобы туристы могли отдохнуть "вне карантина" дольше. Нововведение ориентировочно будет действовать до 30 сентября. Решение о его продлении или отмене будет принято с учетом дальнейшего развития санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Все остальные правила остаются пока без изменений. По-прежнему необходимо получение разрешения на въезд (Certificate of Entry), медицинская справка о готовности к авиаперелету (Fit to Fly), подтверждение отсутствия COVID-19 (ПЦР-тест), полученное не более чем за 72 часа до вылета, а также соответствующая медстраховка. Гостям, которые захотят провести в Таиланде до 90 дней, нужно оформлять туристическую визу TR.Эксперты положительно оценили послабление, при этом отметив, что глобально спрос в связи с ним не изменится, речь о массовых турпотоках не идет. Большинство россиян могут позволить себе максимум 15-дневный отпуск. Гости начнут возвращаться в Таиланд только после отмены карантина.
https://ria.ru/20210118/oka-1593024359.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, таиланд, отдых

Таиланд продлил россиянам срок возможного нахождения в стране

12:12 20.01.2021 (обновлено: 12:13 20.01.2021)
 
© Depositphotos / TzidoТуристы на Каосан роуд в Бангкоке
Туристы на Каосан роуд в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Depositphotos / Tzido
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство Таиланда приняло решение продлить период разрешенного пребывания с 30 до 45 дней для российских туристов, въезжающих в страну в безвизовом порядке, сообщает АТОР.
С конца декабря 2020 года россияне могли приезжать без виз, при условии нахождения в Королевстве до 30 дней, 15 из которых отводилось на обязательную оплачиваемую за свой счет изоляцию в отелях, входящих в систему ASQ (Альтернативный государственный карантин) или ALQ (Альтернативный локальный карантин).
Послабление вводится с января 2021 года, чтобы туристы могли отдохнуть "вне карантина" дольше. Нововведение ориентировочно будет действовать до 30 сентября. Решение о его продлении или отмене будет принято с учетом дальнейшего развития санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Все остальные правила остаются пока без изменений. По-прежнему необходимо получение разрешения на въезд (Certificate of Entry), медицинская справка о готовности к авиаперелету (Fit to Fly), подтверждение отсутствия COVID-19 (ПЦР-тест), полученное не более чем за 72 часа до вылета, а также соответствующая медстраховка. Гостям, которые захотят провести в Таиланде до 90 дней, нужно оформлять туристическую визу TR.
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Эксперты положительно оценили послабление, при этом отметив, что глобально спрос в связи с ним не изменится, речь о массовых турпотоках не идет. Большинство россиян могут позволить себе максимум 15-дневный отпуск. Гости начнут возвращаться в Таиланд только после отмены карантина.
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