https://ria.ru/20210120/svyaz-1593928058.html
В консульстве в Нью-Йорке сообщили о проблемах с факсимильной связью
В консульстве в Нью-Йорке сообщили о проблемах с факсимильной связью
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке уже несколько месяцев не работает факсимильная связь с Москвой, рассказал РИА Новости представитель дипмиссии. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T23:14
2021-01-20T23:14
2021-01-20T23:14
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НЬЮ-ЙОРК, 20 янв – РИА Новости. В генконсульстве РФ в Нью-Йорке уже несколько месяцев не работает факсимильная связь с Москвой, рассказал РИА Новости представитель дипмиссии."В течение нескольких месяцев именно на линиях, на которых осуществляется факсимильная связь с Россией, связи по факсу нет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что за обеспечение этой связи отвечает компания Verizon. По его словам, все эти месяцы компания обещает починить неисправность.Во вторник источник в российской дипмиссии заявил РИА Новости, что с 18 января американская сторона отключила телефонные линии генконсульства РФ в Нью-Йорке, есть перебои с интернетом. До сих пор проблема с телефонной связью также не решена.
https://ria.ru/20210119/genkonsulstvo-1593753661.html
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нью-йорк (город), в мире
НЬЮ-ЙОРК, 20 янв – РИА Новости. В генконсульстве РФ в Нью-Йорке уже несколько месяцев не работает факсимильная связь с Москвой, рассказал РИА Новости представитель дипмиссии.
"В течение нескольких месяцев именно на линиях, на которых осуществляется факсимильная связь с Россией, связи по факсу нет", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что за обеспечение этой связи отвечает компания Verizon. По его словам, все эти месяцы компания обещает починить неисправность.
Во вторник источник в российской дипмиссии заявил РИА Новости, что с 18 января американская сторона отключила телефонные линии генконсульства РФ в Нью-Йорке
, есть перебои с интернетом. До сих пор проблема с телефонной связью также не решена.