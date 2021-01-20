Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/svyaz-1593762612.html
Госдеп прокомментировал проблемы со связью в генконсульстве России в США
Госдеп прокомментировал проблемы со связью в генконсульстве России в США
Российские дипломаты не уведомляли госдепартамент США о проблемах с телефонной связью в генконсульстве в Нью-Йорке и не запрашивали помощи, заявили РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:59
2021-01-20T05:19
отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке
россия
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593722275_0:1980:1811:2999_1920x0_80_0_0_95bd4a93e925e13dd24bd5603785fb51.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Российские дипломаты не уведомляли госдепартамент США о проблемах с телефонной связью в генконсульстве в Нью-Йорке и не запрашивали помощи, заявили РИА Новости в американском внешнеполитическом ведомстве.Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства; кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет. По словам источника РИА Новости, Штаты ссылаются на технические трудности. Дипломат рекомендовала в случае неполадок "немедленно обратиться в компанию, обеспечивающую услуги (телефонной связи)".В конце прошлого года в американских СМИ появились публикации, где со ссылкой на Госдепартамент утверждалось, что посольство США в Москве недоукомплектовано и перегружено. Причиной этого якобы стали "затяжные переговоры" по дипломатическим визам.После этого российское посольство в американской столице обвинило Вашингтон в развязывании визовой войны, а сообщения СМИ назвало не соответствующими действительности. В диппредставительстве также отметили, что Вашингтон насаживает практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.Помимо этого, в конце прошлого года США сообщили о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы дипмиссии в Екатеринбурге. В Госдепартаменте заявили, что никаких действий в отношении российских представительств не планируется.
https://ria.ru/20210119/svyaz-1593743228.html
https://ria.ru/20201219/consulate-1590044156.html
россия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593722275_0:2020:1473:3125_1920x0_80_0_0_23b8db499fbd2a60fd15b97fbe73541e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке, россия, нью-йорк (город), сша, в мире

Госдеп прокомментировал проблемы со связью в генконсульстве России в США

00:59 20.01.2021 (обновлено: 05:19 20.01.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor / Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Российские дипломаты не уведомляли госдепартамент США о проблемах с телефонной связью в генконсульстве в Нью-Йорке и не запрашивали помощи, заявили РИА Новости в американском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства; кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет. По словам источника РИА Новости, Штаты ссылаются на технические трудности.

"Российские власти не информировали госдепартамент и не просили о нашей помощи в связи с какими-либо проблемами с работой телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке", - заявила РИА Новости представитель госдепа.

Дипломат рекомендовала в случае неполадок "немедленно обратиться в компанию, обеспечивающую услуги (телефонной связи)".
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 20:22
Консульство в Нью-Йорке прокомментировало отключение телефонной связи
В конце прошлого года в американских СМИ появились публикации, где со ссылкой на Госдепартамент утверждалось, что посольство США в Москве недоукомплектовано и перегружено. Причиной этого якобы стали "затяжные переговоры" по дипломатическим визам.
После этого российское посольство в американской столице обвинило Вашингтон в развязывании визовой войны, а сообщения СМИ назвало не соответствующими действительности. В диппредставительстве также отметили, что Вашингтон насаживает практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.
Помимо этого, в конце прошлого года США сообщили о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы дипмиссии в Екатеринбурге. В Госдепартаменте заявили, что никаких действий в отношении российских представительств не планируется.
Генеральное консульство США во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря 2020, 16:06
В России отреагировали на решение США закрыть два консульства в стране
 
Отключение телефонной связи в генконсульстве России в Нью-ЙоркеРоссияНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Российские миротворцы сопроводили новую колонну с беженцами в Карабахе
07:07В депздраве Москвы начал работать робот-диагност Архимед
07:03Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
07:02CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
Лента новостейМолния