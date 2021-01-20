https://ria.ru/20210120/svyaz-1593762612.html

Госдеп прокомментировал проблемы со связью в генконсульстве России в США

Госдеп прокомментировал проблемы со связью в генконсульстве России в США

Российские дипломаты не уведомляли госдепартамент США о проблемах с телефонной связью в генконсульстве в Нью-Йорке и не запрашивали помощи, заявили РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T00:59

2021-01-20T00:59

2021-01-20T05:19

отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке

россия

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593722275_0:1980:1811:2999_1920x0_80_0_0_95bd4a93e925e13dd24bd5603785fb51.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Российские дипломаты не уведомляли госдепартамент США о проблемах с телефонной связью в генконсульстве в Нью-Йорке и не запрашивали помощи, заявили РИА Новости в американском внешнеполитическом ведомстве.Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства; кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет. По словам источника РИА Новости, Штаты ссылаются на технические трудности. Дипломат рекомендовала в случае неполадок "немедленно обратиться в компанию, обеспечивающую услуги (телефонной связи)".В конце прошлого года в американских СМИ появились публикации, где со ссылкой на Госдепартамент утверждалось, что посольство США в Москве недоукомплектовано и перегружено. Причиной этого якобы стали "затяжные переговоры" по дипломатическим визам.После этого российское посольство в американской столице обвинило Вашингтон в развязывании визовой войны, а сообщения СМИ назвало не соответствующими действительности. В диппредставительстве также отметили, что Вашингтон насаживает практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.Помимо этого, в конце прошлого года США сообщили о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы дипмиссии в Екатеринбурге. В Госдепартаменте заявили, что никаких действий в отношении российских представительств не планируется.

https://ria.ru/20210119/svyaz-1593743228.html

https://ria.ru/20201219/consulate-1590044156.html

россия

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке, россия, нью-йорк (город), сша, в мире