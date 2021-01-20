https://ria.ru/20210120/svyaz-1593762612.html
Госдеп прокомментировал проблемы со связью в генконсульстве России в США
Госдеп прокомментировал проблемы со связью в генконсульстве России в США
Российские дипломаты не уведомляли госдепартамент США о проблемах с телефонной связью в генконсульстве в Нью-Йорке и не запрашивали помощи, заявили РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:59
2021-01-20T00:59
2021-01-20T05:19
отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке
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сша
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Российские дипломаты не уведомляли госдепартамент США о проблемах с телефонной связью в генконсульстве в Нью-Йорке и не запрашивали помощи, заявили РИА Новости в американском внешнеполитическом ведомстве.Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства; кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет. По словам источника РИА Новости, Штаты ссылаются на технические трудности. Дипломат рекомендовала в случае неполадок "немедленно обратиться в компанию, обеспечивающую услуги (телефонной связи)".В конце прошлого года в американских СМИ появились публикации, где со ссылкой на Госдепартамент утверждалось, что посольство США в Москве недоукомплектовано и перегружено. Причиной этого якобы стали "затяжные переговоры" по дипломатическим визам.После этого российское посольство в американской столице обвинило Вашингтон в развязывании визовой войны, а сообщения СМИ назвало не соответствующими действительности. В диппредставительстве также отметили, что Вашингтон насаживает практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.Помимо этого, в конце прошлого года США сообщили о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы дипмиссии в Екатеринбурге. В Госдепартаменте заявили, что никаких действий в отношении российских представительств не планируется.
https://ria.ru/20210119/svyaz-1593743228.html
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отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке, россия, нью-йорк (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости.
Российские дипломаты не уведомляли госдепартамент США
о проблемах с телефонной связью в генконсульстве в Нью-Йорке
и не запрашивали помощи, заявили РИА Новости в американском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства; кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет. По словам источника РИА Новости, Штаты ссылаются на технические трудности.
"Российские власти не информировали госдепартамент и не просили о нашей помощи в связи с какими-либо проблемами с работой телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке", - заявила РИА Новости представитель госдепа.
Дипломат рекомендовала в случае неполадок "немедленно обратиться в компанию, обеспечивающую услуги (телефонной связи)".
В конце прошлого года в американских СМИ появились публикации, где со ссылкой на Госдепартамент утверждалось, что посольство США в Москве недоукомплектовано и перегружено. Причиной этого якобы стали "затяжные переговоры" по дипломатическим визам.
После этого российское посольство в американской столице обвинило Вашингтон в развязывании визовой войны, а сообщения СМИ назвало не соответствующими действительности. В диппредставительстве также отметили, что Вашингтон насаживает практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.
Помимо этого, в конце прошлого года США сообщили о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы дипмиссии в Екатеринбурге. В Госдепартаменте заявили, что никаких действий в отношении российских представительств не планируется.