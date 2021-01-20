https://ria.ru/20210120/strakhovka-1593768516.html

МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль

МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль

МВД России не планирует инициировать изменение штрафов за отсутствие страховки автомобилей, рассказали РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T04:03

2021-01-20T04:03

2021-01-20T05:16

россия

осаго

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150634/54/1506345493_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_c969c501f2746a39cc98cfe0f857e5c8.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. МВД России не планирует инициировать изменение штрафов за отсутствие страховки автомобилей, рассказали РИА Новости в ведомстве.Ранее в январе газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на собственные источники, что министерство юстиции и министерство внутренних дел планируют ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения в новом КоАП. В частности, издание сообщало, что правила наказания для водителей без полиса ОСАГО будут уточнены: если нарушение зафиксировано на камеру, то автолюбитель должен будет привлекаться к ответственности не чаще раза в сутки.Согласно статье 12.37 КоАП РФ, управление автомобилем без страхового полиса влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.

https://ria.ru/20201126/osago-1586485708.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, осаго, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество