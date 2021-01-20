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МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
МВД России не планирует инициировать изменение штрафов за отсутствие страховки автомобилей, рассказали РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T04:03
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россия
осаго
авто
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общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. МВД России не планирует инициировать изменение штрафов за отсутствие страховки автомобилей, рассказали РИА Новости в ведомстве.Ранее в январе газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на собственные источники, что министерство юстиции и министерство внутренних дел планируют ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения в новом КоАП. В частности, издание сообщало, что правила наказания для водителей без полиса ОСАГО будут уточнены: если нарушение зафиксировано на камеру, то автолюбитель должен будет привлекаться к ответственности не чаще раза в сутки.Согласно статье 12.37 КоАП РФ, управление автомобилем без страхового полиса влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.
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россия, осаго, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль

04:03 20.01.2021 (обновлено: 05:16 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. МВД России не планирует инициировать изменение штрафов за отсутствие страховки автомобилей, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Ранее в январе газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на собственные источники, что министерство юстиции и министерство внутренних дел планируют ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения в новом КоАП. В частности, издание сообщало, что правила наказания для водителей без полиса ОСАГО будут уточнены: если нарушение зафиксировано на камеру, то автолюбитель должен будет привлекаться к ответственности не чаще раза в сутки.
"Изменения размеров административных штрафов за нарушения, предусмотренные статьей 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" - ред.), ведомством не планируется", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
Согласно статье 12.37 КоАП РФ, управление автомобилем без страхового полиса влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.
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РоссияОСАГОАвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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