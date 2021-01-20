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https://ria.ru/20210120/ssj100-1593790095.html
Обновленный SSJ100 получит новую систему электроснабжения
Обновленный SSJ100 получит новую систему электроснабжения
Обновленный российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-NEW) получит новую и более надежную систему электроснабжения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:39
2021-01-20T10:39
россия
технодинамика
sukhoi superjet
ростех
экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обновленный российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-NEW) получит новую и более надежную систему электроснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха"."Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" создаст новейшую систему электроснабжения для авиалайнеров SSJ-NEW. Система получит цифровое управление и возможность реконфигурации в зависимости от условий и режимов полета", - говорится в сообщении.Госкорпорация отмечает, что цифровое управление системой повысит надежность агрегатов, а функция реконфигурации позволит распределять нагрузку между элементами системы с максимальной эффективностью.Разработчик системы электроснабжения – АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" холдинга "Технодинамика". Образцы для летных испытаний планируется поставить в 2021-2022 году в соответствии с планом-графиком программы SSJ-NEW."Функции реконфигурации новой системы электроснабжения для самолета SSJ-NEW увеличат ее надежность и срок службы. Благодаря использованию инновационных решений, разработка "Технодинамики" будет обладать большими энергетическими характеристиками по сравнению с аналогами предыдущего поколения и станет еще одним значимым шагом в развитии отечественных авиационных систем. Поставка прототипов планируется в конце 2021 года", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
https://ria.ru/20201216/ssj100-1589461454.html
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россия, технодинамика, sukhoi superjet, ростех, экономика

Обновленный SSJ100 получит новую систему электроснабжения

10:39 20.01.2021
 
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обновленный российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-NEW) получит новую и более надежную систему электроснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" создаст новейшую систему электроснабжения для авиалайнеров SSJ-NEW. Система получит цифровое управление и возможность реконфигурации в зависимости от условий и режимов полета", - говорится в сообщении.
Госкорпорация отмечает, что цифровое управление системой повысит надежность агрегатов, а функция реконфигурации позволит распределять нагрузку между элементами системы с максимальной эффективностью.
Разработчик системы электроснабжения – АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" холдинга "Технодинамика". Образцы для летных испытаний планируется поставить в 2021-2022 году в соответствии с планом-графиком программы SSJ-NEW.
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"Функции реконфигурации новой системы электроснабжения для самолета SSJ-NEW увеличат ее надежность и срок службы. Благодаря использованию инновационных решений, разработка "Технодинамики" будет обладать большими энергетическими характеристиками по сравнению с аналогами предыдущего поколения и станет еще одним значимым шагом в развитии отечественных авиационных систем. Поставка прототипов планируется в конце 2021 года", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
 
РоссияТехнодинамикаSukhoi SuperjetРостехЭкономика
 
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