https://ria.ru/20210120/ssha-1593828909.html

Косачев ожидает преемственности во внешней политике США

Косачев ожидает преемственности во внешней политике США

Выступление кандидата на пост госсекретаря Энтони Блинкена на слушаниях в сенате США может свидетельствовать о преемственности во внешней политике страны,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:30

2021-01-20T13:30

2021-01-20T13:30

россия

северный поток — 2

константин косачев

барак обама

джо байден

китай

кндр (северная корея)

иран

сша

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Выступление кандидата на пост госсекретаря Энтони Блинкена на слушаниях в сенате США может свидетельствовать о преемственности во внешней политике страны, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Поэтому, считает Косачев, в выступлении будущего главы госдепа следует прислушиваться скорее к нюансам. "Скажем, в определении угроз ничего нового – опять Китай, Россия, Иран… По Ирану Блинкен отметил, что выступает за возвращение в ядерную сделку. С немедленной оговоркой: "Если Иран вернется к соблюдению соглашения, то мы тоже сделаем это". Однако реальность такова, что из соглашения вышел первым не Иран, а потому первый шаг навстречу логично делать не ему", - считает политик.Блинкен также заявил сенаторам, что новая администрация планирует полностью пересмотреть подход США к Северной Корее. "Но те, кто усмотрел в этом активизацию диалога, были немедленно разочарованы: Блинкен пообещал найти способы… усилить давление на страну, принудив Пхеньян сесть за стол переговоров по ядерному оружию", - напомнил Косачев.По его мнению, кандидат в госсекретари не сказал ничего нового и по украинской теме – он заявил сенаторам о своей поддержке идеи предоставления Украине летального оружия. "Хотя будущему госсекретарю напомнили о том, что администрация президента Барака Обамы, в которой работал сам Блинкен, как раз от поставок вооружений Киеву воздерживалась, и они начались при Трампе", - уточнил Косачев.Сенатор отметил еще одну тему - строительство "Северного потока 2". По его словам, ссылаясь на позицию избранного президента США Джо Байдена, Блинкен назвал его "плохой идеей" и добавил, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство трубопровода. "Звучит достаточно осмотрительно – мол, речь идет об убеждении, а не о принуждении. Но сразу последовал "холодный душ" для союзников: если не получится убедить, США придется рассмотреть "инструменты, которые еще не использовались". То есть, лучше вам все же сразу согласиться, иначе включим другие инструменты "убеждения", - заключил политик.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

россия

китай

кндр (северная корея)

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, константин косачев, барак обама, джо байден, китай, кндр (северная корея), иран, сша, в мире