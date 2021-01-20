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Косачев ожидает преемственности во внешней политике США
Косачев ожидает преемственности во внешней политике США
Выступление кандидата на пост госсекретаря Энтони Блинкена на слушаниях в сенате США может свидетельствовать о преемственности во внешней политике страны,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:30
2021-01-20T13:30
россия
северный поток — 2
константин косачев
барак обама
джо байден
китай
кндр (северная корея)
иран
сша
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Выступление кандидата на пост госсекретаря Энтони Блинкена на слушаниях в сенате США может свидетельствовать о преемственности во внешней политике страны, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Поэтому, считает Косачев, в выступлении будущего главы госдепа следует прислушиваться скорее к нюансам. "Скажем, в определении угроз ничего нового – опять Китай, Россия, Иран… По Ирану Блинкен отметил, что выступает за возвращение в ядерную сделку. С немедленной оговоркой: "Если Иран вернется к соблюдению соглашения, то мы тоже сделаем это". Однако реальность такова, что из соглашения вышел первым не Иран, а потому первый шаг навстречу логично делать не ему", - считает политик.Блинкен также заявил сенаторам, что новая администрация планирует полностью пересмотреть подход США к Северной Корее. "Но те, кто усмотрел в этом активизацию диалога, были немедленно разочарованы: Блинкен пообещал найти способы… усилить давление на страну, принудив Пхеньян сесть за стол переговоров по ядерному оружию", - напомнил Косачев.По его мнению, кандидат в госсекретари не сказал ничего нового и по украинской теме – он заявил сенаторам о своей поддержке идеи предоставления Украине летального оружия. "Хотя будущему госсекретарю напомнили о том, что администрация президента Барака Обамы, в которой работал сам Блинкен, как раз от поставок вооружений Киеву воздерживалась, и они начались при Трампе", - уточнил Косачев.Сенатор отметил еще одну тему - строительство "Северного потока 2". По его словам, ссылаясь на позицию избранного президента США Джо Байдена, Блинкен назвал его "плохой идеей" и добавил, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство трубопровода. "Звучит достаточно осмотрительно – мол, речь идет об убеждении, а не о принуждении. Но сразу последовал "холодный душ" для союзников: если не получится убедить, США придется рассмотреть "инструменты, которые еще не использовались". То есть, лучше вам все же сразу согласиться, иначе включим другие инструменты "убеждения", - заключил политик.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html
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россия
китай
кндр (северная корея)
иран
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россия, северный поток — 2, константин косачев, барак обама, джо байден, китай, кндр (северная корея), иран, сша, в мире

Косачев ожидает преемственности во внешней политике США

13:30 20.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Выступление кандидата на пост госсекретаря Энтони Блинкена на слушаниях в сенате США может свидетельствовать о преемственности во внешней политике страны, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Очевидно, что в этой сфере преемственность будет высокой – при всех спорных сюжетах между обеими администрациями и партиями в иных областях. В частности, политику на российском направлении определял не столько уходящий президент (Дональд) Трамп, сколько сложившийся на Капитолии межпартийный консенсус, причем с явным антироссийским акцентом", - написал политик в Facebook.

Поэтому, считает Косачев, в выступлении будущего главы госдепа следует прислушиваться скорее к нюансам. "Скажем, в определении угроз ничего нового – опять Китай, Россия, Иран… По Ирану Блинкен отметил, что выступает за возвращение в ядерную сделку. С немедленной оговоркой: "Если Иран вернется к соблюдению соглашения, то мы тоже сделаем это". Однако реальность такова, что из соглашения вышел первым не Иран, а потому первый шаг навстречу логично делать не ему", - считает политик.
Блинкен также заявил сенаторам, что новая администрация планирует полностью пересмотреть подход США к Северной Корее. "Но те, кто усмотрел в этом активизацию диалога, были немедленно разочарованы: Блинкен пообещал найти способы… усилить давление на страну, принудив Пхеньян сесть за стол переговоров по ядерному оружию", - напомнил Косачев.
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По его мнению, кандидат в госсекретари не сказал ничего нового и по украинской теме – он заявил сенаторам о своей поддержке идеи предоставления Украине летального оружия. "Хотя будущему госсекретарю напомнили о том, что администрация президента Барака Обамы, в которой работал сам Блинкен, как раз от поставок вооружений Киеву воздерживалась, и они начались при Трампе", - уточнил Косачев.
Сенатор отметил еще одну тему - строительство "Северного потока 2". По его словам, ссылаясь на позицию избранного президента США Джо Байдена, Блинкен назвал его "плохой идеей" и добавил, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство трубопровода. "Звучит достаточно осмотрительно – мол, речь идет об убеждении, а не о принуждении. Но сразу последовал "холодный душ" для союзников: если не получится убедить, США придется рассмотреть "инструменты, которые еще не использовались". То есть, лучше вам все же сразу согласиться, иначе включим другие инструменты "убеждения", - заключил политик.
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В последний вагон: США опять взялись за "Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Константин КосачевБарак ОбамаДжо БайденКитайКНДР (Северная Корея)ИранСШАВ мире
 
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