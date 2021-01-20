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Песков заявил, что США не настроены на развитие отношений с Россией
Песков заявил, что США не настроены на развитие отношений с Россией
Президент России Владимир Путин был, есть и будет сторонником развития отношений с США, но уже несколько лет его настрой не встречает взаимности за океаном,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:12
2021-01-20T13:12
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был, есть и будет сторонником развития отношений с США, но уже несколько лет его настрой не встречает взаимности за океаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что Путин был, есть и будет оставаться сторонником развития в российско-американских отношениях, потому что без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно. К сожалению, этот настрой Путина на протяжении последних достаточно многих лет не встречает взаимности за океаном", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Песков заявил, что США не настроены на развитие отношений с Россией

13:12 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был, есть и будет сторонником развития отношений с США, но уже несколько лет его настрой не встречает взаимности за океаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Путин был, есть и будет оставаться сторонником развития в российско-американских отношениях, потому что без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно. К сожалению, этот настрой Путина на протяжении последних достаточно многих лет не встречает взаимности за океаном", - сказал Песков журналистам.
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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