https://ria.ru/20210120/ssha-1593824376.html
Песков заявил, что США не настроены на развитие отношений с Россией
Песков заявил, что США не настроены на развитие отношений с Россией
Президент России Владимир Путин был, есть и будет сторонником развития отношений с США, но уже несколько лет его настрой не встречает взаимности за океаном,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:12
2021-01-20T13:12
2021-01-20T13:12
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дмитрий песков
владимир путин
сша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был, есть и будет сторонником развития отношений с США, но уже несколько лет его настрой не встречает взаимности за океаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что Путин был, есть и будет оставаться сторонником развития в российско-американских отношениях, потому что без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно. К сожалению, этот настрой Путина на протяжении последних достаточно многих лет не встречает взаимности за океаном", - сказал Песков журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/ssha-1593794552.html
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