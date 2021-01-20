https://ria.ru/20210120/ssha-1593824376.html

Песков заявил, что США не настроены на развитие отношений с Россией

Песков заявил, что США не настроены на развитие отношений с Россией

Президент России Владимир Путин был, есть и будет сторонником развития отношений с США, но уже несколько лет его настрой не встречает взаимности за океаном,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:12

2021-01-20T13:12

2021-01-20T13:12

россия

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был, есть и будет сторонником развития отношений с США, но уже несколько лет его настрой не встречает взаимности за океаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что Путин был, есть и будет оставаться сторонником развития в российско-американских отношениях, потому что без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно. К сожалению, этот настрой Путина на протяжении последних достаточно многих лет не встречает взаимности за океаном", - сказал Песков журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/ssha-1593794552.html

россия

сша

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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире