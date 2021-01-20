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Кандидат на пост главы Пентагона: РФ хочет дестабилизировать Украину
Кандидат на пост главы Пентагона: РФ хочет дестабилизировать Украину
Кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин утверждает, что Россия хочет дестабилизировать Украину и Грузию, в том числе и с помощью флота. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T02:13
2021-01-20T02:13
2021-01-20T02:13
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин утверждает, что Россия хочет дестабилизировать Украину и Грузию, в том числе и с помощью флота.Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения США во вмешательстве в дела сопредельных государств.
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россия, сша, грузия, украина, в мире