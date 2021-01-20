https://ria.ru/20210120/ssha-1593766356.html

Кандидат на пост главы Пентагона: РФ хочет дестабилизировать Украину

Кандидат на пост главы Пентагона: РФ хочет дестабилизировать Украину

Кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин утверждает, что Россия хочет дестабилизировать Украину и Грузию, в том числе и с помощью флота. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T02:13

2021-01-20T02:13

2021-01-20T02:13

россия

сша

грузия

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин утверждает, что Россия хочет дестабилизировать Украину и Грузию, в том числе и с помощью флота.Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения США во вмешательстве в дела сопредельных государств.

https://ria.ru/20210120/pro-1593766104.html

россия

сша

грузия

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, грузия, украина, в мире