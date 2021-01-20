https://ria.ru/20210120/ssha-1593763448.html
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о необходимости сдерживать Россию
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о необходимости сдерживать Россию
Кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин считает, что необходимо сдерживать Россию, одновременно с этим избегая опасной эскалации и оставляя дверь открытой для... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:17
2021-01-20T01:17
2021-01-20T01:17
россия
ллойд остин
сша
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин считает, что необходимо сдерживать Россию, одновременно с этим избегая опасной эскалации и оставляя дверь открытой для большего сотрудничества."Если меня утвердят, я буду искать пути предотвращения опасной эскалации напряженности, будут твердо защищать наши интересы и ценности и буду оставлять дверь открытой для большего сотрудничества с Россией в областях, представляющих взаимный интерес", - заявил Остин."Некоторые потенциальные области большего сотрудничества в области безопасности включают: контроль над стратегическими вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространение оружия массового уничтожения и деконфликтацию в областях, где наши вооруженные силы действуют близко друг к другу", - добавил Остин.
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россия, ллойд остин, сша, пентагон, в мире
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости.
Кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин
считает, что необходимо сдерживать Россию
, одновременно с этим избегая опасной эскалации и оставляя дверь открытой для большего сотрудничества.
"Главной целью отношений США и РФ в области безопасности должно быть сдерживание России от действий против жизненных интересов США, в том числе и путем защиты наших союзников от военной агрессии, укрепления потенциала наших партнеров по борьбе с запугиванием и организации должных последствий за злонамеренные действия", - заявил Остин в показаниях сенату.
"Если меня утвердят, я буду искать пути предотвращения опасной эскалации напряженности, будут твердо защищать наши интересы и ценности и буду оставлять дверь открытой для большего сотрудничества с Россией в областях, представляющих взаимный интерес", - заявил Остин.
"Некоторые потенциальные области большего сотрудничества в области безопасности включают: контроль над стратегическими вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространение оружия массового уничтожения и деконфликтацию в областях, где наши вооруженные силы действуют близко друг к другу", - добавил Остин.