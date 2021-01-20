https://ria.ru/20210120/ssha-1593763448.html

Кандидат на пост главы Пентагона заявил о необходимости сдерживать Россию

Кандидат на пост главы Пентагона заявил о необходимости сдерживать Россию

Кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин считает, что необходимо сдерживать Россию, одновременно с этим избегая опасной эскалации и оставляя дверь открытой для... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T01:17

2021-01-20T01:17

2021-01-20T01:17

россия

ллойд остин

сша

пентагон

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин считает, что необходимо сдерживать Россию, одновременно с этим избегая опасной эскалации и оставляя дверь открытой для большего сотрудничества."Если меня утвердят, я буду искать пути предотвращения опасной эскалации напряженности, будут твердо защищать наши интересы и ценности и буду оставлять дверь открытой для большего сотрудничества с Россией в областях, представляющих взаимный интерес", - заявил Остин."Некоторые потенциальные области большего сотрудничества в области безопасности включают: контроль над стратегическими вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространение оружия массового уничтожения и деконфликтацию в областях, где наши вооруженные силы действуют близко друг к другу", - добавил Остин.

https://ria.ru/20210120/ssha-1593763269.html

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россия, ллойд остин, сша, пентагон, в мире