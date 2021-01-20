Кандидат на пост главы Пентагона оценил риски от России для США в Европе
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что наибольший риск для США в Европе - поведение России и ее нестратегическое ядерное оружие.
"В области ответственности Европейского командования ВС США наибольший военный риск - агрессивное поведение России с целью подорвать европейскую безопасность вкупе с ее военной модернизацией, включая инвестиции в крылатые ракеты дальнего радиуса действия, подводный и киберпотенциал, а также разработка и развертывание ее новых, так называемых новаторских ядерных систем и широкий и разнообразный арсенал нестратегического ядерного оружия", - заявил Остин в показаниях сенату.
Он обещал консультироваться с союзниками по НАТО при любых изменениях в стратегии США в Европе.
РФ в прошлом неоднократно отвергала обвинения США в агрессивном поведении в Европе.