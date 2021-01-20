https://ria.ru/20210120/ssha-1593763269.html

Кандидат на пост главы Пентагона оценил риски от России для США в Европе

Кандидат на пост главы Пентагона оценил риски от России для США в Европе

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что наибольший риск для США в Европе - поведение России и ее нестратегическое ядерное оружие. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T01:15

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2021-01-20T01:15

россия

ллойд остин

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

нато

европа

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что наибольший риск для США в Европе - поведение России и ее нестратегическое ядерное оружие.Он обещал консультироваться с союзниками по НАТО при любых изменениях в стратегии США в Европе.РФ в прошлом неоднократно отвергала обвинения США в агрессивном поведении в Европе.

https://ria.ru/20210120/pro-1593763153.html

россия

европа

сша

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2021

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россия, ллойд остин, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, нато, европа, сша, в мире