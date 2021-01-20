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Назван продлевающий жизнь напиток
Назван продлевающий жизнь напиток
Употребление гранатового сока поможет продлить жизнь и снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Express. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T22:53
2021-01-20T22:53
здоровье
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Употребление гранатового сока поможет продлить жизнь и снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Express.Эксперимент, проведенный на дрозофилах, показал, что гранатовый сок помог продлить продолжительность жизни самцов и самок этого насекомого на 18 и 8% соответственно. Кроме того, дрозофилы из группы, получавшей этот напиток, были физически активны в течение длительного периода времени.Ученые обнаружили, что гранаты содержат вещество под названием уролитин А, который способен улучшить функционирование митохондрии в клетках. Это, в свою очередь, помогает предотвратить мышечную слабость и замедлить процесс старения организма.Специалисты доказали, что употребление гранатового сока защищает даже от опасных заболеваний. Напиток снижает риск развития рака и болезней сердца. Медики рекомендуют пить гранатовый сок каждый день. Особенно он полезен для мужчин, поскольку значительно уменьшает заболеваемость раком простаты при регулярном употреблении.
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здоровье

Назван продлевающий жизнь напиток

22:53 20.01.2021
 
© Depositphotos / simonapilollaПожилая пара отдыхает на берегу океана
Пожилая пара отдыхает на берегу океана - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Depositphotos / simonapilolla
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Употребление гранатового сока поможет продлить жизнь и снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Express.
Эксперимент, проведенный на дрозофилах, показал, что гранатовый сок помог продлить продолжительность жизни самцов и самок этого насекомого на 18 и 8% соответственно. Кроме того, дрозофилы из группы, получавшей этот напиток, были физически активны в течение длительного периода времени.
Ученые обнаружили, что гранаты содержат вещество под названием уролитин А, который способен улучшить функционирование митохондрии в клетках. Это, в свою очередь, помогает предотвратить мышечную слабость и замедлить процесс старения организма.
Специалисты доказали, что употребление гранатового сока защищает даже от опасных заболеваний. Напиток снижает риск развития рака и болезней сердца.
Мама с дочкой делают планку - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 23:19
Назван способ похудеть без диет
Медики рекомендуют пить гранатовый сок каждый день. Особенно он полезен для мужчин, поскольку значительно уменьшает заболеваемость раком простаты при регулярном употреблении.
 
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