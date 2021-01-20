https://ria.ru/20210120/sok-1593927089.html
Назван продлевающий жизнь напиток
Назван продлевающий жизнь напиток
Употребление гранатового сока поможет продлить жизнь и снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Express. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T22:53
2021-01-20T22:53
2021-01-20T22:53
здоровье
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Употребление гранатового сока поможет продлить жизнь и снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Express.Эксперимент, проведенный на дрозофилах, показал, что гранатовый сок помог продлить продолжительность жизни самцов и самок этого насекомого на 18 и 8% соответственно. Кроме того, дрозофилы из группы, получавшей этот напиток, были физически активны в течение длительного периода времени.Ученые обнаружили, что гранаты содержат вещество под названием уролитин А, который способен улучшить функционирование митохондрии в клетках. Это, в свою очередь, помогает предотвратить мышечную слабость и замедлить процесс старения организма.Специалисты доказали, что употребление гранатового сока защищает даже от опасных заболеваний. Напиток снижает риск развития рака и болезней сердца. Медики рекомендуют пить гранатовый сок каждый день. Особенно он полезен для мужчин, поскольку значительно уменьшает заболеваемость раком простаты при регулярном употреблении.
https://ria.ru/20210119/pokhudenie-1593757904.html
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здоровье
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Употребление гранатового сока поможет продлить жизнь и снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Express
.
Эксперимент, проведенный на дрозофилах, показал, что гранатовый сок помог продлить продолжительность жизни самцов и самок этого насекомого на 18 и 8% соответственно. Кроме того, дрозофилы из группы, получавшей этот напиток, были физически активны в течение длительного периода времени.
Ученые обнаружили, что гранаты содержат вещество под названием уролитин А, который способен улучшить функционирование митохондрии в клетках
. Это, в свою очередь, помогает предотвратить мышечную слабость и замедлить процесс старения организма.
Специалисты доказали, что употребление гранатового сока защищает даже от опасных заболеваний. Напиток снижает риск развития рака и болезней сердца.
Медики рекомендуют пить гранатовый сок каждый день. Особенно он полезен для мужчин, поскольку значительно уменьшает заболеваемость раком простаты при регулярном употреблении.